Los pícaros orígenes de la Virgen del Pilar de Quito

Los caminos del Señor son inescrutables, y los de la Virgen del Pilar, a veces, también. Así lo revela un estudio que se publicará próximamente sobre la imagen que se exhibe en la parroquia de San Francisco, en Quito (Ecuador), y que desvela una historia bastante insólita y muy poco conocida.

Y es que la copia fue realizada en 1650, a escondidas, aprovechando un encargo del rey Felipe IV para su esposa del momento Mariana de Austria.

La singularidad de la imagen que puede verse en Quito, y la historia de sus orígenes, está recogida en el libro Varones ilustres de la orden seráfica en el Ecuador, publicado a finales del siglo XIX.

Allí puede encontrarse una carta de 1650 de Pedro Manero en la que explica “lo singular que tiene la imagen” para que “con mayor veneración le den culto y reverencia”.

Manero era vice comisario general de la orden de San Francisco y su carta está destinada a Joseph Maldonado, comisario general de las Indias.

El objetivo es dar testimonio de cómo y en qué circunstancias se realizó la copia, para que se sepa “la verdad», pues el autor de la misiva fue testigo de los hechos que cuenta.

Y los hechos son que el canónigo de la catedral de Zaragoza y consultor del Santo Oficio, Pedro Gerónimo Hernández Sedeño, recibió el encargo del rey para realizar una copia perfecta de la imagen.

Para ello, el rey solicitó “que se desnudase la Santísima Virgen y la columna o pilar para que un oficial y maestro insigne en escultura la copiase con toda propiedad, por el consuelo que tendría la reina nuestra señora de tener en su capilla una verdadera copia de aquella santa imagen de quien era singular devota”.

Así lo explica el propio canónigo en un escrito que se incorpora a la carta como refuerzo del testimonio de Manero.

Todo se hizo tal y como mandó el rey, y como atestigua Sedeño:

Todo se hizo conforme a lo ordenado, salvo en un pequeño detalle, que él mismo relata:

“Y viendo que esta era una ocasión tan singular que no hay memoria en los papeles de la Iglesia que se haya permitido otra vez sacar copia semejante, y que la Iglesia no dará permiso que se haga sino es a instancia y petición del rey Nuestro Señor, u obedeciendo algún mandato del Sumo Pontífice me quise valer de la ocasión”.