Fue santero y espiritista, ahora es presidente de Radio María Venezuela

Luis Alberto Guerrero sentía incomodidad en la santería, en la nueva era y otros cultos a los que asistía, hasta que llegó a un grupo de oración católico. El nuevo presidente de Radio María Venezuela esbozó las principales tareas que cumplirá al frente de la emisora

“Los caminos de Dios tan insospechados, a la vez son muy precisos en cuanto a donde desea que estemos para el bien de nuestras almas. Errores cometidos sí, pero, en la misericordia y amor de Dios hay borrones y nuevas oportunidades, para comenzar a decir: ‘¡Sí Señor, aquí estoy para lo que dispongas!”.

El testimonio lo relata Luis Alberto Guerrero Huiza, de 41 años de edad. Desde el 21 de julio de 2021, es el presidente de Radio María Venezuela. Formado en el área administrativa y tributaria, ha vivido un largo proceso para asentar su vida espiritual.

En el año 2016 ingresó a la emisora en la que ahora está al frente con el deseo de que se fortalezca y tenga un mayor alcance nacional. Radio María salió por primera vez al aire en Venezuela, el 1 de noviembre de 2004, en el dial 1450 AM. Bajo el lema: “Una espiritualidad hecha radio”, Luis Alberto la conducirá hasta el año 2024.

En la junta directiva los acompaña monseñor Tulio Luis Ramírez Padilla, como director de programación. José Gregorio Molina estará de secretario. También trabajarán a su lado el diácono permanente Germán Machado. Lo mismo María Elena Barrios de Mujica, la presidente saliente, que ahora asume tareas en la World Family Radio María.

Radio María Venezuela

De la santería y nueva era al grupo de oración

Como la mayoría de los venezolanos, Luis Alberto procede de una familia católica. “Aunque mis padres eran creyentes y se preocuparon para que hiciera mi primera comunión y confirmación, hasta ese punto fue el acompañamiento en mi fe”, relató. Después, la presencia en las actividades de la iglesia y en las misas fueron esporádicas.

“Durante un tiempo, entre mi adolescencia y la mayoría de edad, debo admitir que, en la búsqueda de Dios, me fui por un camino que el mismo Señor Jesucristo me daría la capacidad de ver que no estaba allí: la santería y espiritismo. Fue más por influencia que por convicción o creencia que transité un tiempo ese camino”, dijo.

Una vez separado de estas sectas o cultos, estuvo “como oveja sin pastor”. Iba a donde lo invitaran. “Fui a cultos evangélicos, a reuniones de la nueva era, a talleres con personas que te hablan de ángeles y arcángeles, entre otros. Pero había algo en mi espíritu que se inquietaba y no se sentía cómodo en ninguno de estos lugares”, expuso para Aleteia.

Fue entonces que aceptó una invitación a las misas de sanación del padre Vicente Mancini en La California, Caracas. “A partir de ese momento comencé a vivir una experiencia muy hermosa que me permitió encontrarme con Dios y volver a casa”. Se muestra agradecido con Dios y con quienes “le ayudaron a crecer en mi fe a compartir mi vida espiritual y sobre todo también ver a mi familia acercarse más a Dios”.

Radio María Venezuela

El trabajo de hormiguita en la emisora

Luis Alberto comenzó como una “hormiguita”, prestando el servicio que Dios le fue entregando. Luego descubrió con el pasar del tiempo, “que todos podemos hacer algo útil cuando decimos sí a lo que Dios nos pide”. Confesó que antes de llegar a Radio María Venezuela, no había tenido experiencia con ningún medio de comunicación.

“Realmente no estaba en mis planes servir a Dios y la Virgen a través de este apostolado ya que en mi vida espiritual no me plantee esta posibilidad”, aseguró. “Todo fue una ‘Diosidencia’ y creo que lo mejor que pudo pasar por mi mente fue dejarme guiar por lo que se me estaba presentando que era ayudar en Radio María”.

En una oportunidad el padre Luis Avendaño lo invitó a escuchar la emisora. “Debo ser sincero, no sabía que contábamos con esa gracia tan hermosa en nuestro país”.

Luego por una confusión, el mismo sacerdote lo invitó a un retiro. “Aun cuando esto era solo para conductores y empleados de Radio María, el padre Avendaño nos dijo: ‘bueno ya que están aquí, quédense’. Dios dispuso esta manera para que conociera Radio María. “Luego se nos invitó a conocer un poco más el proyecto a través del voluntariado”.

Entre sus primeras actividades asume la de operador de consola. “Con esto me fui integrando cada vez más en las actividades de la Radio y así ayudé en consola remota para las transmisiones en las parroquias, en la parte de edición y en todo lo que pudiera: desde limpieza hasta la atención de las personas que visitan nuestra sede”.

En el año 2016, María Elena Barrios lo invitó a formar parte como miembro asociado y junta directiva en el cargo de secretario. Esto aunque ya estaba ayudando en la parte administrativa y operacional.

“Como siempre decimos en nuestra querida Radio hemos realizado un apostolado completo que va desde lo micro a lo macro y donde todo es importante (…) siempre estamos dispuestos a ayudar en lo que se requiera”.

Radio María Venezuela

Conseguir una casa para Radio María Venezuela

Asumido su rol de presidente en la emisora, agradece a todos los voluntarios, directivos y benefactores que, en medio de las carencias y problemas sociales y económicos del país, “dan lo mejor de sí para que la radio se mantenga operativa”. Describe a RMV como “radio de acompañamiento” para los radioescuchas . También para las demás personas “que son también el motor bondadoso del amor de Dios para mantenernos encendidos”.

“Para el Periodo 2021-2024 continuamos con el trabajo para resolver nuestra primera necesidad que es conseguir los fondos necesarios para la adquisición de la casa donde estamos operando desde el primer día que se comenzó con el proyecto”.

La emisora ha lanzado en las redes sociales una campaña denominada Mariathon 2021, una casa para Radio María Venezuela. “El Mariathon de este año tiene el objetivo de la adquisición de una casa para la sede de Radio María Venezuela, mejoras de la casa donde se ubica el transmisor en el Ávila, adquisición de equipos digitales y actualización de equipos existentes de transmisión y de oficina”, dice el sitio web.

Luis Guerrero no descarta “la compra de una nueva sede que nos permita mantenernos al aire y continuar llevando este servicio a tantas personas que nos sintonizan”.

Igualmente, “ya que como estamos en la era de las nuevas tecnologías y avances electrónicos y gran parte de la comunicación se mueve en redes sociales y plataformas informáticas, tenemos que ir a la par de las exigencias que van en estos medios”.

Actualmente Radio María Venezuela solo abarca parte de la Gran Caracas y La Guaira, aunque llega a nivel nacional a través de la web y las redes sociales. Por eso, su nuevo presidente ratifica el deseo de “poder tener más transmisores en otros estados y que Radio María Venezuela tenga alcance nacional a través de las ondas hertzianas y así poder llevar y dar a conocer el proyecto que muchos aún desconocen”.