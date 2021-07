Federica Pellegrini y la devoción a la Virgen María: se tatuó un rosario

La nadadora véneta que puede ser considerada una de las más grandes deportistas italianas de todos los tiempos, ha optado por grabarse un símbolo religioso en su cuerpo, que recuerda inevitablemente a la Virgen María, el rosario.

A poco más de un mes del Campeonato Mundial de Natación de Gwangju en el 2019, la joven había decidido celebrar su cuarta medalla de oro campeona del mundo en los 200 metros estilo libre con un nuevo tatuaje.

Los mejores momentos de su vida

Y no era la primera vez, a la edad de 17 años se tatuó un ave fénix en el cuello, símbolo de renacimiento después de las decepciones deportivas en el Mundial Montreal del 2005 y de los Europeos en Budapest del 2006.

Las plumas de la cola del ave fénix del cuello también está presente en el pie izquierdo de Federica, en este caso agregadas en el 2008 después del éxito, siempre en los 200 metros estilo libre, en los Juegos Olímpicos de Beijing.

No faltan las dedicatorias a quienes fueron importante en su acompañamiento como deportista, el nombre de Alberto Castagnetti. Se trata del técnico fallecido que la ayudó a recuperarse de una difícil etapa de su vida, está grabado en una de las rosas dibujadas en su costado izquierdo.

Olimpiadas de Tokio 2021

Federica en las olimpiadas de Tokio logró conquistar un nuevo récord, consiguiendo la proeza de disputar la final de la misma prueba por cinco juegos consecutivos, algo que hasta ahora sólo había hecho Phelps.

Pero lamentablemente en las olimpiadas que marcan el adiós en su carrera no logró el primer puesto.

Estas son algunas de sus palabras a modo de despedida en un post compartido en Istagram:

«Fue un viaje increíble … hermoso y difícil … Estoy orgullosa de mí misma, de cómo crecí y de la mujer en la que me he convertido a lo largo de los años. ¡Soy muy feliz hoy! Eran los últimos 200 que quería, en otra final olímpica. He entregado toda mi vida a este deporte y, de este deporte he tomado todo lo que quise y más».