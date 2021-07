Los santos descubrieron lo que parece ser una extensa carta de Jesús

Siempre lo he pensado, ¿qué motivaba a los santos de nuestra Iglesia católica a perseverar?

Es una inquietud que tengo, porque ellos han transitado el camino que debemos recorrer hacia la santidad y nos lo señalan con sus vidas. También nos han demostrado que:

Lo que parece ser una extensa carta de Jesús, la encuentras en la Biblia. Es maravillosa, y te habla a ti directamente.

Y aunque no la escribió Él directamente, lo hicieron aquellos que recogieron sus palabras y enseñanzas.

Puedes leerla en los Evangelios. Hace mucho me percaté de la necesidad que tenía de leer las Sagradas Escrituras. Tantas promesas de Dios para mí y yo las desconocía.

Ahora leo en la Biblia las palabras de Jesús como una maravillosa carta de amor por la humanidad, que me renueva todo y me llena de esperanza y alegría.

Esta carta de Jesús es para ti está llena de ternura, consejos, e indicaciones para que puedas pasar una maravillosa eternidad en el paraíso:

«Vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el Reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; estaba de paso, y me alojaron; desnudo, y me vistieron; enfermo, y me visitaron; preso, y me vinieron a ver»

Mt. 25, 34