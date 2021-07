4 músicas de la misa que quizás no hayas escuchado antes

Hay arreglos rítmicos y melódicos de todo tipo en la música litúrgica, desde las canciones de despedida congoleñas a las canciones del folclore argentino

La música litúrgica se ha escrito en infinidad de estilos diferentes, desde intrincados patrones barrocos como los de Johann Sebastian Bach a configuraciones minimalistas como las de Arvo Pärt. A continuación, te mostramos cuatro arreglos únicos de la misa latina que quizás no conocías.

1 Missa Luba

La Misa Luba es un arreglo único de la misa latina cantado en estilos tradicionales en la República Democrática del Congo. El Kyrie, por ejemplo, está en el estilo de un kasala (una canción luba de lamento) y el Sanctus y el Benedictus se inspiran en canciones de despedida bantú. En su día, fue la más extendida de las múltiples misas diferentes creadas en torno a las décadas de 1950 y 1960 y se volvió más popular que la Misa Criolla de 1964 y la Misa Flamenca de 1966.

La Misa Luba (luba es un grupo etno-lingüístico nativo de la región centro meridional congolesa) fue compuesta por el sacerdote franciscano belga Guido Haazen. Originalmente se interpretó y grabó en marzo de 1958 por Les Troubadours du Roi Baudouin (los trovadores del rey Balduino), un coro de adultos y niños de la ciudad congolesa de Kamina.

2 Misa Flamenca

Francisco “Paco” Peña nació en Córdoba (España) en 1942. Cuando cumplió seis años, su hermano le enseñó a tocar la guitarra. Tardó únicamente seis años más en hacer su primera aparición profesional. Su brillante carrera musical lo llevó de Madrid a Londres, donde se convirtió en solista en 1960.

Estando en Inglaterra, despertó tantísimo interés entre el público británico (que quizás no estaba familiarizado con el flamenco) que pronto se encontró compartiendo escenario con Jimi Hendrix o tocando en el Royal Albert Hall y el Carnegie Hall. Una de sus composiciones más famosas es su Misa Flamenca, una composición completa que incluye un Gloria e interpretaciones del Credo y de la Oración del Señor.

3 Misa Criolla

Ariel Ramírez empezó a enseñar en un puesto rural en la montaña cuando tenía tan solo 19 años. Allí, quedó fascinado por la diversidad de la música tradicional suramericana, una combinación de melodías aborígenes, gauchas y criollas. Luego, estudió las tradiciones folclóricas de manera formal en la Academia de Viena y el Instituto de Cultura Hispánica en Madrid a principios de 1950.

Después de que el Concilio Vaticano II autorizara la celebración de misas en lengua vernácula, Ramírez creó su ampliamente popular Misa Criolla sobre una traducción al español del texto litúrgico tradicional, incluyendo interpolaciones folclóricas. Cada movimiento de la misa se basa en un material folclórico específico. Ramírez empleó, por ejemplo, el austero y grave ritmo de la vidala del norte de Argentina para el Kyrie y el alegre carnavalito para el Gloria.

4 Esperanza y celebración

Con formación en música clásica, la habilidad de Dave Brubeck para la improvisación lo convirtió en uno de los exponentes más notorios del cool jazz, un subgénero que, a diferencia del bebop, se caracteriza por tonos relativamente más ligeros y tempos más relajados.

Aunque casi todo el mundo conoce algunos de sus estándares de jazz, son relativamente menos conocidas sus piezas orquestales y sacras, incluyendo su interpretación de la misa en el Ritual romano revisado, titulada To Hope! A Celebration (“¡A la esperanza! Una celebración”).Se publicó originalmente en 1980 con el mismo Brubeck al piano y los coros del Cincinnati May Festival Chorus y el Mt. Washington Presbyterian Church Handbell Choir. La misa fue un encargo de Ed Murray (por entonces editor de la editorial católica Our Sunday Visitor), quien desempeñó un papel fundamental en la conversión del propio Brubeck.

Brubeck se hizo católico en 1980, poco después de completar su misa. Aunque sin duda tenía algunas preocupaciones espirituales e inclinaciones antes de su conversión, es famosa su declaración: “No me convertí al catolicismo porque no tenía nada de qué convertirme. Simplemente me uní a la Iglesia católica”.