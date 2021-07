El obispo auxiliar de Barcelona Toni Vadell informó de su situación de salud a través de una misiva cargada de esperanza y de fe

El papa Francisco prosigue con sus actividades desde Casa Santa Marta: prepara viajes (Budapest y Eslovaquia, 12-15 de septiembre; posiblemente Glasgow en noviembre), estudia documentos, responde a las cartas de deseos de ‘pronta mejoría’ tras su operación de colon y también saca tiempo para aplicar su ‘apostolado de la escucha’ realizando alguna llamada telefónica a quien necesita palabras de aliento.

Así, el Papa ha llamado este miércoles, 21 de julio, al obispo auxiliar de Barcelona, Antoni Vadell Ferrer, para demostrarle su apoyo antes de que inicie el tratamiento de quimioterapia después de que le fuese diagnosticado un tumor en el páncreas.

En su llamada, el Papa deseó a Vadell, de 49 años, una pronta recuperación, algo que impresionó y conmovió al joven obispo español.

“Me acaba de llamar el papa Francisco para decirme que recupere, que espabile porque a mi edad me necesita muy activo en la Iglesia”, dijo el obispo a sus allegados, según informó la prensa local.

La carta del obispo

El obispo auxiliar anunció el pasado 16 de julio que se retiraba de su actividad pastoral de forma temporal para afrontar el tratamiento.

“En poco tiempo tendré que someterme a quimioterapia y posiblemente a una intervención quirúrgica, que me obligará a reducir mi actividad pastoral de forma temporal”.

La carta fue publicada por el arzobispado de Barcelona que dirige el cardenal Juan José Omella.

El obispo auxiliar leyó estos sucesos en su vida desde la fe:

“Le pido al Señor poder afrontar este momento de enfermedad sintiendo su compañía, intuyendo que todo esto es una llamada amorosa de Él para más amarle y seguirle. La recibo como una nueva misión, la de estar más cerca de su Cruz, bajo la protección de la Virgen María, pidiendo la intercesión del Beato Joan Roig y Diggle”.

El obispo en su carta recordó al beato Joan, un joven de 19 años, que murió mártir por amor a Dios y que el pasado 7 de noviembre de 2020 fue beatificado en la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona.

«Aquel joven rubio era un valiente…»

…murió predicando, diciendo que me perdonaba y que rogaría a Dios porque también me perdonara. Casi me conmovió.”

— Palabras de un miembro del grupo que asesinó al beato Joan Roig i Diggle.

El 19 de junio de 2017, el Papa nombró a Antoni Vadell Ferrer obispo auxiliar de la archidiócesis de Barcelona (España). El sacerdote Vadell Ferrer nació en Llucmajor, Mallorca, el 17 de mayo de 1972.

Fue ordenado el 31 de mayo de 1998, y obtuvo la licencia en Catequética en la Universidad Pontificia Salesiana de Roma en 2007.

Además, fue Vicario parroquial de la parroquia del Beato Ramón Llull (1998-2006); Rector del Seminario Menor (1999-2006); Delegado para la Pastoral y formador del Seminario Mayor (2002-2006); Vicario Parroquial de San José Obrero y del Corpus Christi (2009-2014);

Entretanto, delegado Diocesano para la Catequesis (2009-2013); Vicario Episcopal para la Evangelización (desde 2013); Miembro del Consejo Presbiteral y del Colegio de Consultores (desde 2014); Rector de la Unidad Pastoral de Inca, Caimari, Biniamar y Lloseta (desde 2014) y Profesor del Centro Superior de Estudios Religiosos de Mallorca (2015).

El obispo Vadell ha recibido la confianza del cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española, quien también lo apoyó en su nombramiento como obispo auxiliar de Barcelona y vicario general de la diócesis.