Efraín Sotacuro (Paralímpicos): «Confirmé que mis piernas son un regalo de Dios»

La cita, a pesar de las dificultades impuestas por la pandemia, será en Tokio entre el 23 y julio y 8 de agosto. En este tiempo se disputan los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Una auténtica fiesta deportiva mundial, pero también cargada de testimonios de fe y ejemplos de superación.

Los participantes llegan de todos los continentes y la presencia sudamericana también se hace presente con decenas de deportistas. Una de esas delegaciones será la peruana, con 35 personas que disputarán tanto los Juegos Olímpicos como los Paralímpicos.

Efraín Sotacuro es uno de los tantos nombres cargados de sueños e ilusiones. Se trata de un joven peruano que competirá en Tokio en la disciplina “para- atletismo”. Efraín siempre se ha puesto como meta ser un mejor deportista. Así ya lo dejó claro en los Parapanamericanos de Lima 2019, donde obtuvo una medalla de bronce.

Según recuerda una nota difundida por la web de la competencia en aquel tiempo, las mañanas de entrenamiento las solía hacer por los cerros de Huancayo. Sus tardes continuaban con clases virtuales de marketing, pero también con el cuidado de su familia.

Efraín sufrió la pérdida de sus brazos hace más de 15 años tras recibir una descarga eléctrica de una torre de alta tensión que estaba abandonada. Pero la amputación de sus brazos no se convirtió en pretexto y tras un duro proceso de transición logró descubrir talentos que tenía escondidos.

“Mi vida cambió luego de Lima 2019. La gente me conoce más, tengo ayuda de la empresa privada y los seguidores aumentaron; hasta del extranjero me escriben para pedirme ayuda motivacional. Le respondo a todos. Me alegra saber que el mundo conoce esa fortaleza que me llevó a superar la pérdida de gran parte de mis brazos”, afirmó en aquel momento.