La hermandad Bolivia-Alemania ahora es oración ante las inundaciones

Alemania ha estado sufriendo las peores inundaciones de su historia reciente. Así lo confirman los hechos y sus resultados: decenas de muertos y otros tantos damnificados. Las imágenes que difundidas en los últimos días son conmovedoras.

Es en medio de este panorama de inundaciones es donde surge un pedido de oración un tanto particular y sorprendente. En este caso, desde el otro lado del océano y un pedido que han lanzado de manera especial obispos de ese país.

Entre Bolivia y Alemania hay una clara distancia geográfica, social y cultural, entre otras. Sin embargo, a muchos llama la atención de que desde hace tiempo se haga énfasis en la hermandad que hay entre ambos países.

Por ejemplo, en un mensaje el obispo del Vicariato Apostólico de Ñuflo de Chávez, monseñor Antonio Reimann, pidió orar por las familias damnificadas en Alemania, tal cual recuerda el portal Iglesia Viva.

Lo propio hizo el arzobispo de Santa Cruz, monseñor Sergio Gualberti, el pasado domingo 18 de julio.

“No pensemos que esa desgracia no nos atañe porque es muy lejana de nosotros, porque calamidades como ésta, resultado del cambio climático, van golpeando a muchas regiones del mundo. Este cambio es provocado por la codicia e irracionalidad humana que no repara en herir a la madre tierra con incendios de las florestas, incluso las reservas y los parques nacionales, la explotación salvaje de recursos no renovables y la contaminación del aire y del agua entre otros; hechos que ponen en riesgo la subsistencia de la humanidad”, indicó.