No le permitas al demonio que te silencie

Hoy he reflexionado mucho sobre las formas ingeniosas como el ángel caído, el maligno, seduce y silencia de los hijos amados de Dios para que no le arrebaten almas.

Hay que reconocer que es muy inteligente y hábil, sobre todo muy peligroso.

Se concentra en perturbar, desafiar, tentar y hacerles la vida imposible a aquellos que tienen la posibilidad de salvar muchas almas y llevarlas a Dios, sobre todo los sacerdotes. Esto es evidente. Lo puedes ver.

Si lees la biografía de los grandes santos de nuestra Iglesia verás que a algunos de ellos los atacaba con mayor rabia y odio y hasta desesperación al verse vencido.

Era como si se concentrara en destruir sus vidas. Pero nuestros heroicos santos se aferraban a la oración, una vida de penitencias y no le permitían que los detuviera.

Le ocurrió al Padre Pío, a santa Teresa de Jesús, el Cura de Ars y otros que tuvieron verdaderas luchas físicas con el demonio. Y a menudo terminaban golpeados.

Se cuenta que san Juan Vianney, el cura de Ars una vez explicó: