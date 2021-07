¿Quién es el autor del más bello soneto a Cristo crucificado?

Si uno busca este soneto en la conocida antología Las cien mejores poesías en lengua castellana de don Marcelino Menéndez y Pelayo, se encontrará la número 23 que se anuncia como “Anónimo” y que corresponde a la siguiente composición cuyo título es “A Cristo Crucificado”:

No me mueve, mi Dios, para quererte / el cielo que me tienes prometido; / ni me mueve el infierno tan temido / para dejar por eso de ofenderte. / Tú me mueves, Señor, muéveme el verte / clavado en una cruz, y escarnecido, / muéveme el ver tu cuerpo tan herido, / muéveme tus afrentas y tu muerte. / Muéveme, en fin, tu amor y en tal manera, / que si no hubiera cielo, yo te amara, / y, si no hubiera infierno, te temiera. / No me tienes que dar porque te quiera, / porque si cuanto espero no esperara, / lo mismo que te quiero te quisiera.