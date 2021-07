“Tengamos la fiesta en paz”, una película para toda la familia

En el año de la familia convocado por el Papa Francisco, habrá pronto en cartelera un nuevo film sobre la institución familiar

En concreto para las navidades de este año 2021, el director de cine católico, Juan Manuel Cotelo, ha lanzado el largometraje “Tengamos la fiesta en paz”; una comedia familiar musical ambientada en estas fiestas tan entrañables.

Todo empezó con una idea del cineasta y su productora Infinito+1 después de haber rodado su anterior película sobre el perdón, “El mayor regalo”. Según cuenta, de las diferentes historias que se presentaban en ella, hubo una que triunfó y emocionó al público más que las demás. Y ésta fue la historia sobre un matrimonio desavenido normal y corriente que solventa su crisis matrimonial.

A partir de ahí, con esa idea de fondo y a través de una exitosa campaña de crowdfunding que aún sigue activa, han logrado recaudar la cantidad de 120.000€ en 2 meses, con la ayuda de 1.545 personas de todo el mundo, necesaria para la puesta en marcha de la película. Cotelo ve cada donación, por pequeña o grande que sea, “como un voto de confianza muy fuerte además de un entusiasmo en el proyecto”.

El pasado 8 de junio comenzó el rodaje en varias localizaciones de Valencia, con un casting fusionado entre actrices consagradas en cine y musicales y el talento y la ilusión de actores y actrices infantiles; todo un elenco profesional.

Además, al tratarse de un musical, como es lógico, está compuesta por canciones de estilos diversos creadas por el propio Cotelo y por el catalán Luis Mas, actor y compositor con experiencia en musicales.

Una película que no puede llegar en mejor momento

Después de lo tocada que ha resultado la familia a causa de la pandemia del coronavirus, este largometraje llega como agua de mayo a los cines.

La pandemia sanitaria no ha sido la única pandemia que hemos padecido a nivel mundial. Lamentablemente también ha habido otra pandemia, la de rupturas familiares. Tantas horas en casa, de convivencia, nos han puesto a prueba a todos; y en más de una ocasión el roce ha llevado a disputas que han echado por tierra cualquier relación.

Pero no lo olvidemos. Los conflictos familiares no son cosa de ahora. Existen, como dice Cotelo, “desde que Caín mató a su hermano Abel”. Así que no es tiempo para centrarnos en las malas noticias y sí es tiempo de buscar soluciones, centrándonos en las cosas que sí funcionan.

Por eso el cineasta se hizo esta pregunta en unas bodas de oro de una pareja: ¿Qué es lo que les ha funcionado para llegar hasta hoy? ¿Qué cosas han hecho y cuáles han evitado para que lo suyo funcione?

Cotelo se ha entrevistado con muchas familias, especialmente con aquellas que después de una fuerte crisis han logrado dar un paso adelante y seguir con su relación hasta que la muerte los separe.

Estas historias después le están sirviendo para rodar ahora una película llena de valores y con un mensaje positivo y esperanzador.

Una película 100% optimista, divertida, musical, navideña, para toda la familia

Aprovechando la fuerza que tiene el séptimo arte para la transmisión de valores, Juan Manuel Cotelo está rodando esta cinta con datos esperanzadores y optimistas, asegurando que todos (o casi todos) los problemas tienen solución.

También es 100% divertida. “El humor es como el aceite que ayuda a desengrasar los conflictos que están muy atascados”, comenta Cotelo en una entrevista. Ayuda a afrontar cualquier conflicto y desdramatiza.

Es 100% musical. Como dice el viejo refrán: “La música amansa a las fieras”. El poder de la música es tan fuerte que puede lograr revertir una situación que de primeras parecía sin salida.

Además, los distintos estilos musicales que se suceden en el film pueden ser reflejo de la propia vida. Con sus llanuras y sus escaladas, un blues puede encajar en los primeros años de matrimonio, un rock & roll con la actividad que supone la llegada de los hijos, y así hasta llegar a la vejez.

Se trata de conocer los pasos e ir al compás del otro, adaptándose. Así da lo mismo el estilo musical que esté sonando en cada etapa. Lo bonito es ver a la pareja unida marcando cada paso con decisión y elegancia.

Es 100% navideña. No sólo porque la cinta sucede en Navidad sino también porque el director pretende proyectarla en diciembre de este año, coincidiendo con las fiestas.

Es 100% apta para toda la familia. Acostumbrados a ver en las películas una calificación no apta para todos los públicos, este film es apto para toda la familia.

Por tanto, en diciembre (si el rodaje logra cumplir con los plazos previstos) tendremos una cita indispensable en los cines de nuestra ciudad.