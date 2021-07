“Estamos bien, gracias a Dios”, dijo el padre Castor tras ser liberado en Cuba

“Ayer me puse a rezar para ver qué hacía y no pude llegar a mi casa, son que me dirigí donde estaban los manifestantes a acompañarlos. Traté de evitar que hubiera confrontaciones, violencia. Al final, tratando de evitar una violencia hacia alguien he recibido un golpe con un bate. Estamos bien, gracias a Dios, y con el deseo de que todos los cubanos estemos en paz, que no haya violencia. Que tengamos la paz y la justicia», expresó.