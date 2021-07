Trabajar desde casa: consejos de ergonomía para la oficina en casa

El cuidado ayuda a prevenir el dolor de espalda y la fatiga ocular, que son problemas habituales

La pandemia obligó a millones de personas a trabajar desde casa, a pasar horas y horas frente al ordenador, una nueva realidad para muchas personas, que requiere unos cuidados para que la adaptación sea lo menos dolorosa posible.

Sin mencionar que, al crear un entorno más propicio para el tiempo dedicado al trabajo, además de prevenir el cansancio intelectual y ocular, el dolor de espalda, el dolor muscular o cualquier RSI (lesión por esfuerzo repetido, como tendinitis), su productividad tiende a aumentar, lo que también contribuye a la calidad de vida.

A continuación se ofrecen algunos consejos:

1. Iluminación

No debe utilizar la computadora en la oscuridad para no forzar la vista. Un ambiente demasiado iluminado, por el contrario, ayuda a desviar la atención. Lo ideal es colocar una iluminación directamente frente al teclado, para no cambiar el enfoque y preservar la vista.

2. Silla

Lo ideal sería una silla de oficina reclinable con respaldo, reposabrazos y ruedas. Así, se adapta mejor a tus movimientos y te ayuda a mantener la postura indicada, que es con la espalda recta, formando un ángulo de 90 grados, con la espalda y brazos siempre apoyados. La silla debe estar a una altura que permita que sus pies estén siempre apoyados en el piso o, si lo prefiere, en una de esas plataformas de oficina, con las piernas en un ángulo de 90 a 100 grados.

3. Mesa

Asegúrese de tener una superficie limpia y plana sobre la que trabajar. Mantenga todo lo que necesita, como su teléfono y calendario, a su alcance para evitar voltearse y desgastar su columna vertebral innecesariamente. La mesa debe estar a la altura de los brazos de la silla o viceversa, de modo que los brazos formen un ángulo de 100 a 110 grados con respecto al teclado.

4. Supervisar

Para evitar forzar su cuello, sus ojos deben estar alineados con el primer tercio superior del monitor de video. La pantalla debe estar a una distancia de 45 a 65 centímetros de su cara. Siempre que sea posible, debe estar al lado de las ventanas, ya que la luz de fondo o la iluminación en la pantalla tienden a dificultar la lectura. También asegúrese de que su monitor tenga el brillo y los niveles de brillo ajustados.

5. Intervalos

Para evitar la fatiga física y mental, tome descansos regulares de 20 minutos cada dos horas, estirando su cuerpo y alternando movimientos. Beba agua, que reduce la ansiedad.