José Manuel Zamacona y los Yonics en contra del aborto…

José Manuel Zamacona falleció a causa del COVID-19 a pesar de estar vacunado. Zamacona dejó a México y al mundo su legado musical que enamoraba con letras que enaltecían los valores del amor.

José Manuel Zamacona fue un cantante mexicano de música regional grupera, fue considerado un poeta de la música en México en los años setentas y ochentas, su éxito se mantuvo permanentemente y se extendió hasta el día de hoy. José Manuel Zamacona falleció a causa del COVID-19 a pesar de estar vacunado. Zamacona dejó a México y al mundo su legado musical que enamoraba con letras que enaltecían los valores del amor. Pocos saben es que el interpretó una canción en defensa de la vida desde el vientre materno con “Déjame Vivir”, el famoso grupo de los Yonics y su vocalista, expresaron su postura a favor de la vida y en contra del aborto.

El nombre de José Manuel Zamacona se volvió viral en medios digitales el domingo 4 de julio del 2021 ante el fallecimiento del vocalista de los Yonics, sus fans en redes sociales llenaron con mensajes de duelo y despedida las principales redes sociales como Facebook, twitter, instagram,TikTok y Youtube.

José Manuel Zamacona perteneció al grupo de los Yonics y durante varias décadas volvió a sus fans adictas a sus letras, pues transmitían un romanticismo hasta cierto punto blanco y puro en comparación con la letra de las canciones del reggaetón que hoy tararean niños y jóvenes. Tal vez para las nuevas generaciones, las letras de los Yonics y José Manuel, parecen ridículas y cursis, pero eran estas canciones que enamoraron a sus papás y abuelos.

La historia de José Manuel Zamacona estuvo llena de adversidad, de momentos llenos de tristeza desde muy temprana edad, a los dos años sufrió de poliomielitis que le originó parálisis en sus dos piernas, las fiebres altas le habían causado un daño irreversible en su sistema nervioso.

José Manuel Zamacona fue víctima de bullying por esta discapacidad, fue víctima de burlas, de maltrato por parte de conocidos y paisano en su natal San Luis de la Loma Municipio de Tecpan de Guerreo en México.

Su niñez estuvo plagada de sufrimiento y tristeza. Ciertamente recibió amor de su abuela paterna y de su papá, a pesar de que su mamá los había abandonado, por los vicios de su esposo. José Manuel creció pensando que su mamá lo había abandonado por su discapacidad por vergüenza. Pero como todo niño huérfano, siempre se preguntó ¿quién era su mamá?, ¿dónde estaba su mamá? y la busco con la ayuda de su abuelita paterna pues él sentía una necesidad de ver, abrazar y besar a su madre.

En una entrevista concedida a TV Azteca en el programa “La historia detrás del mito” ahí José Manuel expresó cómo fue a buscar a su mamá y logró encontrarla mercado y logro decirle que la amaba, su dolor de abandono se lo expresó a su mamá y le preguntó si no lo amaba a él, pero ella le explicó que si lo amaba, pues lo había tenido nueve meses en su vientre, a partir de este momento se formó una relación de madre e hijo, donde José Manuel saliendo de la escuela iba al puesto de su mamá en donde ella vendía y ahí se quedaba con ella. En la entrevista antes mencionada, José Manuel Zamacona no pudo contener el llanto al recordar este emotivo momento de reconciliación son su madre.

José Manuel Zamacona fue creciendo motivado por sus ansias de cantar y triunfar, poco a poco fue descubriendo su vocación y su misión en esta vida. La vida de José Manuel fue una vida en constante ascenso, superando la adversidad, se consolidó como él vocalista famoso y exitoso de los Yonics. La vida le había sonreído a José Manuel, el dinero, las mujeres, el alcohol hicieron de él, un ser arrogante y soberbio que tropezó por sus excesos.

Pero también en la vida de José Manuel existió una conversión al conocer a Cristo se impregnó de la palabra de Dios y le pidió perdón a su esposa e hijos y renovado retomó su carrera profesional como cantante de la música regional grupera.

Muchos lo recuerdan haciendo dueto con el grupo Kpaz de la Sierra, con Marco Antonio Solís de los Bukis y un sin fin de artistas y cantantes famosos que buscaban con insistencia cantar al Nelson Ned mexicano. México extrañará a este cantante que le dió canciones que impregnaban sentimientos, ilusiones y sueños.

VIDEO Kpaz de la Sierra con Zamacona

K-Paz De La Sierra – Pero Te Vas A Arrepentir

Hace unos meses José Manuel Zamacona fue vacunado, pero no pudo evitar el contagio del COVID-19 falleció el pasado 4 de julio del 2021 y con él murió un integrante mas de una generación de cantantes que enamoraron a mujeres y hombres con letras que no mostraban vulgaridades, letras que solo expresaban el sentimiento de una sociedad que aun no estaba pervertida por la gentilidad y el sexo explícito en las canciones de ahora.

Una de las últimas canciones que interpretó José Manuel fue una que le dedicó a todo México que estaba pasando por la adversidad el caos y el COVID-19 la canción se llama: “Vamos México, tú puedes México” una canción escrita por Hugo Galeana, José Manuel Zamacona interpretó magistralmente esta canción con su estilo, tratando de motivar e incentivar a la población de un país asediado por la violencia y la pandemia. La letra transmite los valores de un José Manuel lleno de su fe en Dios, su fe en su gente, su fe en México.

VIDEO “Vamos México, tú puedes México”

Los Yonic’s – Vamos México, Tú Puedes México

Algo desconocido para muchos es que los Yonics y José Manuel estaban en contra del aborto y lograron poner en el gusto de la gente una canción en contra del aborto “Déjame Vivir” Los Yonics y José Manuel difundieron una cultura a favor de la vida. Es posible que José Manuel entendía y pedía con esta canción una oportunidad de vivir, para todos los bebés.

Déjame vivir

Los Yonic’s

Adiós a José Manuel Zamacona vocalista de los Yonics. ¿Tu fuiste fan de los Yonics?