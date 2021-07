«Hills and Valleys» de Tauren Wells es una canción perfecta

El talento de este joven músico no conoce límites

“Cambias una nota y empeora sensiblemente, cambias una frase y la estructura se desploma” – Salieri (Amadeus, 1984)

¿Qué hace que una canción sea perfecta? Debe ser algo más que una melodía pegadiza; tiene que tener un gancho que se agarre a tu oído mucho después del final de la canción. Tiene que estar organizada de modo que cada sección (estrofa, estribillo y puente) contenga motivos interesantes que se aguanten por sí mismos, pero que se complementen mutuamente de forma impecable al trabajar juntos. En definitiva, una canción perfecta no necesita adiciones ni necesita recortes de ningún tipo.

Y, por supuesto, la letra debe transmitir un mensaje profundo para el artista. Después de todo, ¿cómo podría alguien interpretar una canción con todo su ser si no cree en lo que transmite?

Tauren Wells escribió esa canción en 2017. Hills and Valleys es una canción preciosa con una melodía excepcionalmente imaginativa y una letra que surge del corazón de Wells, profundamente arraigado en la fe, acompañándose de su impecable destreza al piano.

La canción abre con una amable línea de piano que hace un guiño a la melodía del estribillo y, cuando Wells empieza a cantar a media voz, el oyente no intuye cuánto puede llegar a crecer su voz en realidad. Esto contribuye a construir con más intensidad la parte previa al estribillo, que viene marcada por cambios de voz a falsete rápidos y hábiles.

La canción va enfatizada por un único chelo, que contribuye a dar más cuerpo a la canción de lo que uno cabría esperar y complementa al tenor con su tono bajo. La canción es especialmente emocionante en la segunda mitad. Hay un momento en torno al minuto 2:50 donde su melisma atraviesa unas 10 notas en una fracción de segundo y la nota aguda que culmina con la palabra “alone” en el 3:24 te dará escalofríos inevitablemente.

Como un joven Michael Jackson

La voz de Wells es una de las más flexibles que hayamos escuchado nunca. Tiene el control vocal de un joven Michael Jackson, con un timbre que recuerda a Bruno Mars. Mars ganó el Grammy a la Mejor interpretación vocal por su tema Just the Way You Are en 2011 y, en nuestra opinión, Hills and Valleys de Tauren Wells es igual de digna de tal consideración.

En un vídeo de explicación que añadimos abajo, Wells explica cómo escribió Hills and Valleys: