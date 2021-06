No hay pruebas de que las vacunas causen sangrados espontáneos en las mujeres

Una web autodefinida como católica se ha hecho eco de los resultados de un informe publicado por una organización conocida como America’s Frontline Doctors (AFLDS, en inglés) en el que aseguran tener “conocimiento de miles de informes relacionados con sangrado vaginal, sangrado vaginal postmenopáusico y abortos espontáneos” tras la vacunación de la covid-19”. Es ENGAÑOSO: se han reportado numerosos casos de sangrados vaginales fuertes e irregularidades en el ciclo tras haber recibido la vacunación, pero aún no se puede establecer una relación de causa-efecto.

“AFLDS tiene conocimiento de miles de informes relacionados con sangrado vaginal, sangrado vaginal posmenopáusico y abortos espontáneos después de la vacunación COVID-19”

A pesar de que no está recogido como efecto secundario en los prospectos, algunos profesionales de la salud plantean la posibilidad de que realmente exista una relación entre los sangrados vaginales y la vacuna de la covid-19, tal y como observa este comentario a un artículo del British Medical Journal que solicita más investigación. Por su parte, el VAERS, el servicio de notificación de efectos secundarios estadounidense, ha recopilado “un total de 9.000 casos reportados”, tal y como indica a Verificat Adelaida Sarukhan, inmunóloga y redactora científica del Instituto de Salud Global (ISGlobal) de Barcelona. Estos eventos incluyen sangrados fuertes, irregularidades en el ciclo o, incluso, sangrado en mujeres menopáusicas.

El VAERS no asegura una asociación causal

Es importante destacar que los casos reportados del VAERS no implican asociación causal y, por el momento, no hay evidencia científica que apoye una relación causa-efecto. Por eso, los profesionales insisten en que, de momento, “hay muy poca, por no decir nula, evidencia científica que relacione la vacunación por la covid-19 con el cambio del patrón de sangrado menstrual”, como apunta Josep Perelló, médico adjunto del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Sant Pau (Barcelona) y vicepresidente de la Sociedad Catalana de Contracepción.

De hecho, según el experto, “no hay evidencia científica de que una vacuna condicione una alteración del sangrado menstrual”. Cita el caso de la del virus del papiloma, para la cual “se han reportado alteraciones del patrón de sangrado” y, sin embargo, “no se ha podido establecer una asociación”.

Cambios hormonales durante el ciclo menstrual

Conviene recordar que durante el ciclo menstrual se producen una serie de cambios hormonales que terminan con la menstruación: “Hay muchos factores que pueden influir en este sistema hormonal y causar una alteración del ciclo menstrual, lo que puede conllevar a la ausencia de la menstruación, el sangrado menstrual abundante o escaso, y el sangrado intermenstrual, entre otros. Uno de los factores más conocidos es el estrés”, detalla el experto.

A él también le han llegado casos a la consulta de mujeres que han reportado alteraciones del patrón de sangrado, un hecho que ya se repitió “durante el inicio de la pandemia, sin haberse podido establecer a día de hoy una clara asociación”. En su opinión, estos reportes podrían estar más vinculados a un sesgo de atención: “Las alteraciones del patrón de sangrado son muy frecuentes y por ello es frecuente que se notifiquen. Habitualmente la mayoría de mujeres no están tan pendientes como se cree de su patrón de sangrado. Cuando estás realizando un tratamiento nuevo o en investigación, en este caso la vacuna de la covid, se presta más atención a los posibles efectos adversos que se puedan tener”.

Por su parte, Sarukhan considera que “tampoco se ha investigado a fondo, y seguramente los ensayos clínicos no miraron este tipo de evento de manera específica”. Ambos expertos coinciden al señalar que se trata de irregularidades en cualquier caso “temporales” y que no son razón para no vacunarse: “Es cierto que no se ha establecido esta relación entre alteración del patrón de sangrado y la vacunación por covid pero, de establecerse, esta sería puntual, reversible, y sin ningún tipo de consecuencias para la salud de la mujer”, concluye Perelló.