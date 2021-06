Tips sobre cómo invitar a los católicos a volver a la Iglesia

A veces, los católicos «se apartan» de la Iglesia por diversas razones, y muchos permanecen alejados de la Iglesia el resto de sus vidas.

Esto puede ser descorazonador para los católicos que todavía están dentro de la Iglesia. Quieren animar a los que se han ido a volver a la Iglesia, pero no saben cómo.

Para san Ambrosio, una clave central para dar la bienvenida a los católicos a la Iglesia es mantener un espíritu de gentileza y misericordia.

Explica este método en su Tratado sobre la penitencia:

Si el fin más elevado de la virtud es el que apunta al progreso de la mayoría, la dulzura es el más hermoso de todos, que no lastima ni a los que condena, y generalmente hace que aquellos a quienes condena sean dignos de absolución. Además, es la única virtud que ha llevado al crecimiento de la Iglesia que el Señor buscó al precio de su propia Sangre, imitando la bondad amorosa del cielo y apuntando a la redención de todos, busca este fin con una dulzura que los oídos de los hombres puedan soportar, en presencia de la cual su corazón no se hunda, ni sus espíritus se acobarden.

Además, si queremos traer a otros de regreso a la Iglesia, debemos hacerlo predicando la verdad con compasión, no con «opiniones duras y orgullosas».

Por tanto, el Señor Jesús tuvo compasión de nosotros para llamarnos a Él, no para asustarnos. Vino con mansedumbre, vino con humildad, y por eso dijo: «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré» (Mateo 11,28). Así, el Señor Jesús refresca, y no excluye ni rechaza, y escoge adecuadamente a los discípulos que deben ser intérpretes de la voluntad del Señor, que deben reunirse y no ahuyentar al pueblo de Dios. De ahí que esté claro que no deben contarse entre los discípulos de Cristo los que piensan que deben seguirse opiniones duras y orgullosas en lugar de las que son mansas y humildes.