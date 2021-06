Padre Marcel: Perdoné al asesino de mi familia

Una vocación nacida en la sangre y el odio, la historia del padre jesuita Marcel Uwineza comienza con el asesinato de su familia cuando solo tenía 14 años. Era 1994 y alrededor de 1 millón de tutsis fueron asesinados en Ruanda en solo 3 meses.

Se usa la expresión ‘guerra civil’, pero solo traduce vagamente lo que muchos, como Marcel, tenían ante sus ojos: familiares que se mataron entre sí, vecinos que se convirtieron en verdugos. Un pueblo que se ha suicidado, una guerra ‘íntima’, como la define el Padre Marcel.

De este mar de sangre solo una experiencia consigue arrebatarle la última palabra al mal: el perdón.

Todo lo que llamaba hogar desapareció a los 14 años. Marcel Uwineza vio a su padre, madre, dos hermanos y una hermana asesinados por personas que hasta hace poco eran conocidos, con quienes incluso había jugado. Incluso un sacerdote católico se negó a darle refugio.

En los meses infernales del genocidio de 1994, el pueblo de Ruanda fue aplastado por un odio tan visceral y lacerante que dejó un trauma indeleble en los sobrevivientes, tanto en las víctimas como en los perpetradores. Esta es la extrema crueldad de la guerra, incluso el supuesto vencedor sangra.

Pero la aniquilación del ser humano nunca es total y sigue habiendo, por pequeñas que sean, huellas de quienes no se rinden al odio. Marcel se salvó de la masacre, junto con sus 3 hermanos menores, porque un hombre de etnia hutu – … debería haber estado en las filas de enemigos y verdugos – lo mantuvo a salvo, escondiéndolo entre las colmenas que poseía. A pesar de esta presencia buena, algo se había roto para siempre en la cabeza y el alma de ese niño que ahora es padre jesuita.

No es un argumento que derrote el veneno mortal inyectado en el corazón por la violencia fratricida. Acompañando a Marcel fuera de la sofocante habitación de la confusión interior y la desesperación estaba un tío médico, quien lo invitó a encontrarse nuevamente con el rostro amistoso de Dios.

Cuando comenzó a asistir a la iglesia nuevamente, Marcel se dio cuenta de que la única voz capaz de curar incluso las heridas más profundas del alma seguía estando allí. Y la cura proviene de una experiencia casi sobrehumana: reconciliarse con el pasado … y también con el enemigo.

De esta primera chispa siguieron otros hechos que no fueron más que preámbulos del encuentro más inaudito de todos. Marcel se centró en su vocación y decidió unirse a los jesuitas.

Después de su noviciado y antes de completar sus estudios en el extranjero, regresó a su pueblo para rezar ante las tumbas de su familia. Y allí, de repente, se encontró ante un gesto imposible de imaginar: uno de los asesinos de sus hermanos lo alcanzó y se arrodilló.

Con motivo de un discurso pronunciado en Naciones Unidas en 2019, el padre Marcel Uwineza definió el perdón que brotó de ese encuentro con estas palabras:

«Hay algo que es más poderoso que nosotros. No se puede medir en el laboratorio. Le da sentido a nuestras vidas, pero no se puede explicar. Esa cosa poderosa me conmovió ese día».

Un cementerio, una víctima, un asesino: de un lugar de muerte y de dos almas mortalmente heridas, nació una nueva mirada a todo. El perdón nunca es único y ni siquiera, bien mirado, una elección. Quizás se pueda decir que es una respuesta.

En el caso de Marcel, fue el hombre que destruyó a su familia quien desencadenó la experiencia plural que es la reconciliación. Y no es un momento idílico, es un verdadero trabajo.

Todos somos vulnerables, por eso necesitamos el perdón.

«En ese instante me di cuenta de lo vulnerables que éramos los dos. Él llevaba las heridas del crimen cometido, yo las del odio por lo que había sufrido. Y se me abrió la posibilidad de volver a mirar hacia adelante. Antes de decirle que lo perdonaba, solo tenía un monstruo frente a mí. Pero cuando reconocí su vulnerabilidad y la sinceridad de su petición de perdón, ese hombre volvió a ser una persona. Si no perdonaba, me quedarían un puñado de piedras blancas. Y no estaríamos aquí hablando de eso. El perdón ha convertido un desafío en una oportunidad. Mi prueba se convirtió en testimonio. Cada vez que pienso en ese momento, recuerdo esa energía más grande que yo en la que me sentí atrapado. Y yo, esa energía, la llamo Dios ”.

De Tracce