Un postre típico de estos días: Coca de san Juan

Este dulce que se prepara en muchos conventos en torno al 24 de junio

Una celebración muy especial, la Natividad de San Juan Bautista, es el único santo además de la Virgen María que celebra su nacimiento en el cielo, la iglesia otorgó el 24 de junio para festejarlo, incluso todo el mes de junio quedó unido a la celebración de los matrimonios.

Se celebra en muchas partes del mundo no solo en España, sino también en Italia, Portugal, países de América Latina como Argentina, Paraguay, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, entre otros.

Por lo general se trata de una celebración nocturna conocida como “Noche de San Juan” la cual la iglesia otorga este día como día para celebrarlo, ya que en el Evangelio dice que Juan fue engendrado seis meses antes que Jesús.

Cada año este día se transforma en una noche mágica, en la que según las costumbres de cada región y país se disfruta de una forma particular, por ejemplo se encienden hogueras en su honor en plazas, o en la playa, se ilumina el cielo con fuegos artificiales, y las familias y amigos se reúnen para cantar, bailar y festejar.

Y por supuesto la gastronomía no es ajena a estos festejos, por lo que en cada parte del mundo se preparan distintos platos típicos para esta celebración. Uno de los más tradicionales en los conventos y también en Cataluña (España) es la Coca de San Juan.

Coca de San Juan

Ingredientes:

400 gramos de harina

125 gramos de azúcar

3 huevos

¼ kilo de frutas confitadas

100 gramos de mantequilla

½ vaso de levadura prensada o fresca

50 gramos de piñones

1 limón

Canela en polvo

Anís

Vainilla

Preparación

Se coloca la harina sobre una mesa o superficie lisa formando con ella un volcán. En el centro se ponen los huevos, la mantequilla, 100 gramos de azúcar, la levadura disuelta en la leche templada, media cucharadita de canela en polvo, un poco de anís y raspaduras de limón.

Se mezclan y se amasan todos los ingredientes hasta obtener una masa fina. Se forma con ella una bola, se dispone sobre un plato cubierta con un paño y se deja reposar durante 30 minutos. Pasado ese tiempo, se estira la masa con el rodillo de cocina y se hacen una o dos cocas de forma ovalada con un espesor de un centímetro más o menos.

A continuación, se humedecen con un poco de agua y echan sobre ellas las frutas previamente remojadas y los piñones. Se espolvorea el conjunto con el resto del azúcar mezclado con un poco de vainilla y se introduce en el horno conectado a temperatura media durante 20 minutos o hasta que las cocas estén doradas.

Receta del libro: La cocina de los conventos. Autor: Sofía Fernández y Víctor Alperi. Ediciones Nobel. 2012. Página 179.

En algunos casos puede ocurrir que por distintas razones como ser una enfermedad como la diabetes u otra por la que alguien de la familia o tú se estén cuidando en las comidas y no pueda comer esta coca dulce, no te preocupes, hay otras opciones saludables y ricas para festejar como la coca integral de verduras.

Coca integral de verduras

Ingredientes:

Para la masa:

250 gramos de harina integral

50 mililitros de aceite de oliva

80 mililitros de agua

1 sobre de levadura de panadería o fresca

Sal

Para el relleno:

Calabacín

Pimiento verde y rojo

Cebolla

Champiñones

Salsa de tomate natural

Hierbas provenzales

Elaboración:

Poner en un bowl todos los ingredientes de la masa y mezclar hasta que quede una pasta suave. Formar una bola y envolverla en film, dejar reposar mínimo una hora.

Extender la masa en una bandeja de horno.

Añadir la salsa de tomate de manera que cubra toda la masa.

Repartir el resto de las verduras de forma aleatoria por toda la masa.

Dejar unos 40 minutos en el horno ya precalentado a 170 º Celsius o hasta que esté dorada.

Receta de la página: https://www.centrojuliafarre.es/

Valor nutricional:

La coca de San Juan dulce no es una preparación saludable, pero no por ello tenemos que dejar de disfrutarla, ya que no se come todos los días, sino en este día en particular. ¡Cuidamos la porción consumida y listo!

Es una preparación de alto aporte calórico, con un contenido de azúcares simples elevado, dado por el azúcar, las frutas confitadas y con grasas saturadas provenientes de la mantequilla, algo típico en productos de repostería, por esta razón es importante saber que lo que debemos cuidar es simplemente la cantidad consumida.

Por otro lado lleva semillas de muy buen valor nutricional como los son los piñones, y especias como el anís y canela que aportan además del delicioso sabor y aroma algunos nutrientes.

Para aquellas personas que no pueden comer dulce, está la versión saludable de coca salada, la coca integral de verduras, es una preparación saludable que pueden comer sin problema diabéticos, hipertensos cambiando la sal por algún condimento o hierbas aromáticas, incluso los celíacos pueden consumir si tan solo cambian la harina integral por harina de mezcla.

Uno de los ingredientes mencionados son lashierbas provenzales, una mezcla de distintas especies mediterráneas como el romero, orégano, tomillo, albahaca y lavanda. Estas hierbas son muy utilizadas en la gastronomía por su delicado sabor y extraordinario aroma, son perfectas para aderezar platos de pasta, carnes, pescados y también verduras y ensaladas como en esta coca de verduras.

¡Feliz San Juan!