Lecciones de una mística medieval sobre la depresión posparto

La fascinante vida de Margery Kempe puede inspirar a las mujeres del siglo XXI a afrontar y curarse de enfermedades mentales

He conocido madres que, poco después de dar a luz, se deprimieron tanto que no pudieron cuidar a su hijo físicamente. Crea una cierta y aplastante sensación de fracaso en ellos. Además de sufrir una intensa depresión posparto, que ya es bastante grave, sufren una aguda sensación de que ni siquiera pueden cuidar de su bebé.

Imagino que la carga psicológica es enorme. Están desesperadas por asumir su papel de madre, por cuidar a su bebé y, sin embargo, físicamente no pueden.

Aquellos que nunca han estado deprimidos pueden sorprenderse con la idea de que pueda enfermar tanto a alguien que no puedan alegrarse del nacimiento de un hijo.

No soy madre, pero he estado deprimido antes, he escrito sobre eso varias veces, y ha habido días en los que apenas podía cuidar de mí mismo. Ni siquiera podía imaginarme tener que cuidar también de otra persona durante esos momentos oscuros.

Es difícil explicar cómo se siente, pero es realmente debilitante. Aunque la depresión no es una lesión que se pueda ver desde el exterior, es muy real. Al mismo tiempo, una persona que sufre de depresión no puede evitar sentir que se está decepcionando a sí misma y a los demás, lo que agrava la angustia.

La depresión posparto es una enfermedad grave, aproximadamente el 15% de las mujeres se ven afectadas por ella, y ha existido desde los albores de los tiempos.

Un problema que no es nuevo

Una amiga me habló recientemente de Margery Kempe, una mujer inglesa que vivió a principios del siglo XV, y cómo parece haber sufrido depresión después del nacimiento de su primer hijo.

Entonces no existía el diagnóstico de depresión, pero tenemos pistas por la descripción de su vida. Más tarde, Margery se hizo famosa como una vidente espiritual que dictó sus visiones de Cristo en lo que se conoce como El Libro de Margery Kempe.

En él, describe cómo, cuando era joven, llevaba una vida bastante normal. Era de clase media, estaba interesada en la moda y se casó con John Kempe, un hombre que la trataba con amabilidad.

Todo eso cambió con el nacimiento de su primer hijo. Recuerda que durante el embarazo experimentó, “una gran enfermedad corporal, por la cual perdió la razón durante mucho tiempo …”. Continúa: “Después de haber concebido, tuvo graves ataques de enfermedad hasta que nació el niño”.

El parto la dejó tan débil que pensó que no sobreviviría. Terminó recuperándose bastante bien y parecía estar bien físicamente. Pero es entonces cuando su historia se sale de control.

Una depresión grave

Margery siempre había tenido una definición depresiva de sí misma, pensando que merecía morir e ir al infierno por pecados secretos no confesados. Después del nacimiento de su hijo, su estado mental se deterioró rápidamente.

Ella dice sobre sí misma, «esta criatura se volvió loca y estuvo asombrosamente perturbada y atormentada con espíritus durante medio año, ocho semanas y días impares». Tuvo una visión del diablo, quien le dijo que abandonara su fe, su familia, sus amigos, la esperanza del cielo y la autoestima.

Margery escribe: “Se habría suicidado muchas veces …” Si bien nunca intentó suicidarse, o al menos nunca lo dice, comenzó a mutilar su cuerpo, rasgándose la piel cerca del corazón con las uñas.

Mirando hacia atrás en la descripción de su experiencia, es difícil saber si sufría de depresión posparto clínica o, quizás, la psicosis posparto aún más rara y mucho peor. Sin embargo, está claro que el embarazo provocó algo en ella.

Cómo afrontar el problema

En mi experiencia, la depresión se trata mejor de dos formas simultáneas. La primera es con la ayuda de los profesionales médicos que pueden dispensar los medicamentos adecuados y brindar asesoramiento sobre nutrición y terapia profesional. Margery no tenía ninguno de estos recursos, por lo que solo le quedó el segundo camino, que es más personal.

Este camino tiene que ver con cómo responde la víctima a vivir con depresión. Para algunos, hay períodos en los que la vida inevitablemente se ralentiza hasta detenerse, pero en su mayor parte es posible vivir funcionalmente con la depresión, y hay formas de controlarla e incluso avanzar lentamente hacia la recuperación.

Después del inicio de su depresión, Margery nunca recuperó su salud mental anterior. Tenía una extraña relación física con su esposo, lloraba con tanta frecuencia que la gente pensaba que podía llorar a petición, y continuaba teniendo visiones místicas. Pero sí tuvo muchos más hijos y una vida familiar feliz. Así es como lo hizo.

1 Autoconocimiento

Margery hizo un examen de toda su vida y fue a su párroco para confesarse. Anteriormente había evitado la confesión, pensando que, «mientras estaba en buen estado de salud, no necesitaba confesar». Es útil desarrollar un autoconocimiento preciso. Especialmente porque la depresión dice mentiras. La honestidad es el primer paso en la curación.

2 Honestidad emocional

La honestidad se extiende a reconocer y aceptar la forma en que se siente. Margery estaba más que dispuesta a expresar sus emociones. No todo el mundo la apoyó, pero ella no se disculpó. Cuando estaba luchando, no lo ocultó.

3 El amor de Dios

Los vecinos de Margery se inclinaban a chismorrear sobre ella. A menudo, las personas no comprenden la depresión y consideran que las personas como ella son perezosas o poco razonables. En momentos como estos, siempre se recordaba a sí misma el amor de Dios, que nunca vacila.

4 Amistad

En lugar de absorber la negatividad de quienes chismorreaban sobre ella, buscó consuelo y consejo en amigos sabios y pacientes. Ella, «habló con muchos anacoretas».

Las anacoretas, como su amiga Julian de Norwich, eran mujeres que dedicaban sus vidas a la sabiduría espiritual y la oración. Éstos son exactamente el tipo de amigos que necesita una persona deprimida. Es una enfermedad que aísla, pero estar constantemente solo lo empeora aún más.

5 Ayudando a otros

Margery dictó un libro para compartir su experiencia. A lo largo de los siglos, este libro ha sido de gran ayuda para otras personas que se encontraban en situaciones similares. El apoyo mutuo y la empatía son de gran ayuda.

Si sufres de depresión posparto, es importante que quede claro: no es un fracaso. Eres y serás una madre maravillosa. Margery es un hermoso ejemplo de una madre que, aunque su vida no fue fácil, trajo tremenda alegría, sabiduría y amor a su familia y al mundo.