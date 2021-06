Egan Bernal: «Soy católico y fue un sueño encontrar al Papa»

El Pontífice recibió un "regalo especial" por parte del campeón de la vuelta de Italia y el tour de Francia.

Egan Bernal fue recibido hoy por el Papa Francisco tras la Audiencia General del miércoles realizada en el Patio de San Dámaso. El campeón colombiano le ha traído como ‘regalo’ una bicicleta de carreras con los colores de la bandera argentina y su camiseta de campeón. Francisco con su humor bromeó con el campeón de la vuelta de Italia 2021: Egan, ¿Cuántos tintos (cafés) te tomas antes de una carrera?

El campeón colombiano soñaba con visitar al Papa Francisco; su ídolo fuera del terreno de las competiciones ciclistas. Cada vez que monta en una bicicleta tiene la costumbre de persignarse. A su mamá, Flor Marina, le dedicó su victoria en Milán y, a través de una llamada telefónica conmovedora, le pidió a ella la bendición después de alzar la Copa. La fe, la tenacidad y el talento han acompañado a Egan, 24 años, en sus hazañas deportivas.

«He tenido varias experiencias especiales en mi vida, pero esta es única, la experiencia más bonita que he tenido en mi vida. Mi familia es católica, yo soy católico, y no lo esperaba así, sentir su presencia en este momento fue hermoso«, compartió Egan hoy en una rueda de prensa con periodistas después de la audiencia tenida con el Papa.

Egan aprovechó para pedir al Papa una bendición especial para todos los colombianos en estos momentos en el que el país lo necesita a causa de los problemas sociales que atraviesa y en el marco de la suspensión temporal de las movilizaciones después de casi 50 días, sin que eso implique el fin de las manifestaciones.

Egan, que estuvo acompañado por su novia María Fernanda Gutiérrez, sostuvo que esta audiencia era una ocasión «espiritual» también para reflexionar sobre su crecimiento como persona. Ahora, aspira a hacer el triplete de galardones compitiendo en la vuelta de España. «La triple corona, sería un sueño».

Confesó a la prensa que reza y encomienda todo a Dios antes de enfrentar una etapa o carrera importante, aunque si no es devoto a un santo en especial.

Egan Bernal nació en la ciudad de Bogotá el 13 de enero del año 1997, pero su infancia transcurrió en un municipio cercano a la capital del país, Zipaquirá – Cundinamarca, tierra de sus padres.

Desde muy joven y siguiendo el ejemplo de su padre, Germán, quien también practicaba el ciclismo, Egan comenzó a sentir empatía por esta disciplina, practicándola de forma profesional a partir del año 2011, cuando inició carreras de montaña.

Tres años más tarde, en 2014, el joven cundinamarqués logró conquistar su primer título mundial de ciclismo de montaña, récord que repitió al año siguiente.