Adiós al padre Alirio López, hacedor de paz entre barras ‘bravas’ de Colombia

Los principales medios de comunicación colombianos coincidieron este martes en grandes elogios y muestras de gratitud para Alirio López Aguilera. Se trata de un religioso que consiguió un imposible: sentar a hinchas recalcitrantes en una misma mesa. Lo hizo para evitar asesinatos y agresiones entre las barras de los principales equipos futboleros del país.

“Hay tristeza no solo en el mundo católico, sino también en el fútbol con la muerte del padre Alirio López”, tituló la cadena radial Caracol, mientras que el diario El Tiempo reseñó que “El padre Alirio López [fue] reconocido por su importante labor como vocero en temas de paz y reconciliación desde la Iglesia católica y su liderazgo social desde organizaciones como ‘Goles en paz’”.

Por su parte, la revista Semana destacó en su versión digital:

“Millones de colombianos lo reconocieron y amaron en vida, pues como párroco luchó por la convivencia entre las pandillas de la capital, pasando por el desarme, hasta el trabajo con las barras bravas…”.

Durante ocho años, este bogotano graduado en Filosofía y Teología, con especialización en Bioética, puso en marcha un exitoso programa social para ponerle fin a los constantes enfrentamientos entre fanáticos de Santa Fe y Millonarios. Aquí los equipos icónicos de la capital colombiana. Muchos de esos choques eran en las calles y terminaban en asesinatos, agresiones violentas, ataques al transporte público. También en daños a los comercios y otras alteraciones de la tranquilidad ciudadana.

Una de las primeras propuestas de su programa ‘Goles en paz’ fue eliminar del lenguaje cotidiano el término ‘barras bravas’ para remplazarlo por ‘barras futboleras o populares’. Él decía que de esta manera los vándalos que se filtraban en las barras no tendrían argumentos para fomentar la violencia entre los aficionados. También para agredir a los aficionados contrarios por el solo hecho de vestir una camiseta o una bandera diferente.

Con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Policía Nacional, las directivas de Santa Fe y Millonarios, las barras organizadas y los medios de comunicación, el padre Alirio consiguió que los líderes de fanaticadas que antes no se podían ver ni cruzar palabra, se entrevistaran y ayudaran en la prevención de choques, especialmente, cuando había clásicos entre los dos equipos tradicionales.

ACN Colombia lamenta profundamente el fallecimiento de Monseñor Alirio López Aguilera, quien ejerció su fructífero sacerdocio por más de 36 años pic.twitter.com/Ku3jwCAj3e — Padre Astolfo Moreno (@astolfomoreno) June 15, 2021

En una entrevista con la revista Semana, López Aguilera comentaba que durante la vigencia de este programa ‒entre 2001 y 2008‒ había un comité de seguridad en el que los líderes de las barras participaban y ayudaban a preparar la presencia de los hinchas en los partidos y evaluar esos mismos encuentros luego de su finalización. A esos comités, como a otras actividades relacionadas con los hinchas, se vincularon barras de aficionados a equipos de otras ciudades.

También en lo pequeño

La tarea del padre Alirio no se limitó a los grandes encuentros, que por lo general tenían movimientos de 40.000 o más hinchas que iban al estadio El Campín. Su compromiso, avalado por la Arquidiócesis de Bogotá, también incluía campeonatos de fútbol sala, torneos en barrios y localidades con participación de miles de jóvenes de ambos sexos, talleres de liderazgo, capacitaciones culturales y musicales, campañas de convivencia y pactos de amistad entre barras de los diferentes equipos.

Este padre, que se multiplicaba para atender sus actividades con los hinchas y las tareas en parroquias bogotanas, lamentó que su programa ‘Goles en paz’ no hubiera tenido la continuidad que él deseaba. No obstante, sostenía que los hinchas debían preocuparse porque el fútbol podría acabarse si no se atacaba la intolerancia. Por eso, en una de sus últimas entrevistas en radio dijo que los violentos eran muy pocos, pero que estos se camuflaban en las barras “para destruir los sueños de jóvenes hinchas a quienes hacen enfrentar con otros por vestir una camiseta”.