Los legendarios iconos marianos de Malta

Cinco iconos marianos mediterráneos que hicieron historia

La tradición sostiene que algunos de estos iconos fueron pintados por el mismísimo san Lucas. Sin embargo, aunque los historiadores han demostrado que no es así, estas imágenes, a menudo milagrosas, señalan a la que podría ser la tradición mariana más antigua del Mediterráneo.

En el cruce entre Europa, el norte de África y Oriente Medio, Malta no ha sido solamente una cuna de las civilizaciones mediterráneas, sino uno de los escenarios decisivos en los que la identidad europea se ha forjado, una y otra vez, a lo largo de los siglos. Desde los griegos a los romanos, pasando por los normandos y los moros, muchos han intentado controlar el archipiélago maltés, para terminar siendo derrotados por los orgullosos locales. Hoy en día, sus múltiples sitios históricos de patrimonio cristiano reflejan el pasado y el presente multicultural de las islas, por lo que ofrecen a los visitantes una auténtica visión de la universalidad del mensaje cristiano en general y de la rica historia y la arraigada fe de Malta en particular.

De hecho, la devoción mariana en la isla de Malta se remonta a los principios del cristianismo. Algunos propondrían que se remontaría incluso al famoso naufragio de Pablo en la isla, según cuenta el relato bíblico de los Hechos de los apóstoles.

Es bien sabido que el Nuevo Testamento dice poquísimo, casi nada, sobre cómo era el aspecto de Jesús. Tampoco dice nada sobre el aspecto de los apóstoles. Y lo mismo sucede con María: no hay ninguna escritura cristiana de tiempos apostólicos que ofrezca detalle alguno sobre su apariencia. Por eso no es de extrañar que los artistas hayan tenido que apoyarse, desde el mismo amanecer de la cristiandad, en el canon artístico de su época en vez de en el testimonio escrito de las primeras comunidades cristianas cuando tenían que representar en iconos o frescos a su Mesías o cualquier otro personaje considerado de relevancia.

La tradición sostiene que uno de esos primeros artistas era también el médico responsable de la autoría de uno de los Evangelios, el escriba de Pablo y su compañero a lo largo de sus viajes apostólicos: el mismo Lucas. Las Iglesias orientales lo consideran el “iconógrafo” original, el responsable de “escribir” el primer icono de la Santísima Virgen María. De hecho, Lucas viajaba con Pablo cuando el navío naufragó frente a la costa noroeste de Malta y pasaron allí los innavegables meses de invierno. La presencia de Lucas en el archipiélago maltés podría explicar por qué hay artefactos históricos y tradiciones orales que ofrecen evidencias de una devoción mariana muy temprana extendida por estas islas.

Es más, a Lucas no solo se le atribuye tradicionalmente la autoría de la primera imagen mariana de la cristiandad: su Evangelio es también el más mariano de todos y está repleto de las semillas de lo que más tarde se convertiría en desarrollos teológicos marianos completos. Las tradiciones maltesas consideran que es probable que Lucas hablara a los isleños sobre la Madre del Salvador. A continuación, queremos presentarte una colección de los múltiples iconos marianos legendarios de Malta.

Artículo escrito por Jean Pierre Fava y amable y pacientemente revisado por Mons. Dr. Edgar Vella, curador del museo de la catedral metropolitana de Mdina.

1 1.- La Odighitria en el Santuario Mariano Nacional de Mellieha

Courtesy of Valentina Lupo and Maria Grazia Zenzani – Atelier del Restauro

Según cuenta una tradición, esta conmovedora imagen de la Santa Madre vestida con tela púrpura y sosteniendo al Niño Jesús en sus brazos fue pintada directamente sobre la roca por el evangelista Lucas en el 60 d. C., cuando llegó a Malta con san Pablo. Una evaluación reciente por historiadores del arte muestra que la versión actual del icono fecha del siglo XIII. El estilo del mural revela elementos clásicos de la iconografía bizantina. La Santísima Virgen María está representada como una figura majestuosa, vistiendo el color de la realeza (el morado) y mirando al espectador con ojos orgullosos. Una flor sobre su frente simboliza su virginidad, mientras su dedo señala al Niño Cristo como fuente de salvación. Esta disposición pictórica, conocida como Virgen Odighitria (“la Virgen que muestra el camino”), era típica de los iconos marianos bizantinos durante los siglos XI y XII. Desde su creación, el icono ha atraído a peregrinos de todo el mundo, incluyendo al papa Juan Pablo II, que, como es sabido, rezó frente al icono en 1990. Junto con otros veinte santuarios marianos, el santuario nacional de Mellieha es parte actual de la Red Mariana Europea. Es muy probable que la práctica cristiana, en este lugar y en la iglesia-cueva que da cobijo a este icono, sea considerablemente más antigua que el icono sículo-bizantino del siglo XIII. Ciertamente, un relato tradicional confirma este hecho y cuenta que, en 409 d. C., una serie de obispos católicos visitaron la reverenciada cueva y la consagraron como una iglesia. Esto sucedió muy cerca del concilio de Éfeso de 431 d. C., cuando la Virgen María fue universalmente reconocida y aclamada como Theotokos, (Madre de Dios Cristo, Mater Dei en latín). Por tanto, es posible que el actual icono de la Mater Dei no sea el primer icono de la Virgen presente en este lugar sagrado.

2 La Virgen de San Lucas, en la catedral metropolitana de Mdina

Courtesy of the Mdina Metropolitan Cathedral | Photo by Joe P. Borg

Este icono que representa a la Virgen con el Niño Jesús en brazos en la catedral metropolitana de San Pablo, en la antigua capital maltesa de Mdina, debe su nombre a la antigua creencia de que san Lucas es su autor, en el siglo I. Sin embargo, los historiadores del arte coinciden ahora en que probablemente está fechado en un momento posterior de la historia cristiana, probablemente el periodo medieval. Su presencia en la catedral puede rastrearse hasta 1588 al menos. Este icono desempeñó un papel fundamental para los creyentes locales. El icono de Virgen y el Niño también salía anualmente en procesión en Mdina como agradecimiento por la victoria en el Gran Asedio de 1565. En 1604, el obispo local Gargallo decidió colocarla en el altar mayor de la catedral. También cubrió el icono con una lámina de plata que dejaba visible únicamente los rostros de la Santísima Virgen María y su Niño Jesús. La orden de Gargallo se ejecutó debidamente, ya que en 1615 este icono presidía el altar mayor bajo el gran políptico de San Pablo. En 1618, el obispo Cagliares consideró prudente colocar el Sagrado Sacramento en el Altar Privilegiado dedicado entonces a Nuestra Señora “del Soccorso”, y la Virgen de san Lucas apareció en este altar, por primera vez, en los registros de la Visita Pastoral de 1634. La referencia más antigua a la catedral en Mdina data de 1299*. Sin embargo, la catedral barroca actual se construyó entre finales del siglo XVII y principios del XVIII, después de que la antigua quedara gravemente dañada en un terremoto que golpeó Sicilia y Malta en 1693. Una vez construida la nueva catedral, este precioso icono conservó la misma ubicación privilegiada que le concedió el obispo Cagliares. Se colocó en el altar de la capilla del Sagrado Sacramento, donde permaneció desde entonces. En 1898, el papa León XIII autorizó la coronación oficial de la “Madonna de san Lucas”.

* Cartas del papa Gregorio Magno a Lucillus, obispo de Malta, fechadas entre 592 d. C. y 599 d. C., muestran que Malta ya tenía una comunidad cristiana plena con su propia Iglesia y obispo. La historia popular cuenta que, después del naufragio de san Pablo y su estancia en Malta (60 d. C.), Publio, el gobernador romano, se convirtió en el primer obispo de Malta.