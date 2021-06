¿Sientes que te quedaste sin fuerzas?

Con esta dolorosa y terrible pandemia hemos vivido un encierro obligado y momentos muy difíciles.

Muchos han perdido familiares, sus empleos, sus casas, sus empresas y algunos se encuentran padeciendo la enfermedad.

Aprendimos el valor de las cosas simples que parecían insignificantes o no les prestábamos atención, como la buena salud, un fuerte abrazo, un “te quiero”, o el tiempo que se nos da para vivir en la presencia amorosa de Dios, pues “en Dios vivimos, nos movemos y existimos” (Hechos 17)

También nos ha movido a la solidaridad y el emprendimiento en muchos. He visto asombrado ejemplos extraordinarios de personas solidarias con el prójimo.

Hace unos días alguien escribió en las redes sociales: “Me he quedado sin fuerzas. Ya no puedo seguir”.

Llovieron mensajes de esperanzas para animarlo y días después escribió agradeciendo tanta solidaridad humana, las oraciones por su mejoría y los gestos de bondad que lo ayudaron a salir adelante y volver a empezar con nuevos ánimos.

De pronto quedas extenuado y piensas que no puedes seguir, que no aguantas más. Sientes cansancio y temor por un futuro incierto, a lo que pueda ocurrir. Somos personas de carne y hueso, con un alma inmortal. A cualquiera le puede pasar.

Es un buen momento para “buscar ayuda”, y acudir a Dios, orar y confiar y abandonarnos en su Amor.

Yo, por lo general, cuando enfrento un problema muy serio al que no encuentro salida:

Me gusta mucho rezar con los salmos, cuando tengo serias dificultades, porque te impulsan a recuperar tu confianza en Dios.

Y también llevo conmigo el santo Rosario.Rezarlo me da mucha paz. Siempre salgo adelante, por la bondad de Dios, fortalecido en mi fe.

Sé porque otros lo han vivido que…

Abre tu Biblia, acostúmbrate a leerla cada día. Dios tiene mucho que decirte.

“No temas, pues yo estoy contigo; no mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios; yo te he dado fuerzas, he sido tu auxilio, y con mi diestra victoriosa te he sostenido”

Isaías 41, 10