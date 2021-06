Jon Batiste, el cantante de moda cuya prioridad es “estar cerca de Dios”

¿Qué hay detrás del autor de la Banda Sonora de Soul? ¿Quién mueve los hilos de la banda de jazz del momento? ¿Cuáles son las raíces de las que bebe Jon Batiste?

Jon Batiste se han convertido en el “jazzman” del momento. Su trabajo en la película Soul le hizo conseguir un Oscar. Su banda de jazz conquista The Late Show y su carrera parece imparable. Lo que muchos no saben es que detrás del éxito hay trabajo, mucho trabajo, hay amor a la música y hay una raíces profundamente religiosas: católica y bautista, a donde iban su abuelo y abuela.

En National Public Radio recordaba estos momentos con su familia en Nueva Orleans y junto a sus padres Estella y Jean: “Mi abuelo y mi abuela iban a diferentes iglesias, la católica y la bautista”. “La experiencia fue muy variada, pero la mayoría de las veces acababa en la iglesia católica. Me encantaba la música de la iglesia. Hoy es una gran influencia de mi sonido y de mi música, algo etéreo, un sonido celestial hecho para las catedrales”.

La tradición, la fe familiar y lo que fue viviendo fue fructificando hasta declarar que “el pensamiento de la Biblia y el cristianismo son los principales ejes rectores en mi vida”.

En más de una ocasión ha declarado que: “La iglesia y mi fe están detrás de toda la música que hago” y muestra su prioridad: “Estar cerca de Dios a través de mi trabajo es una prioridad para mí”.

Un ejemplo de esta fe y de esta inspiración: “Let God Lead” (Deja que Dios te guíe)

Otra canción… más navideña: God Rest Ye Merry Gentlemen

El gran éxito de Soul

Al recibir el Oscar, en su discurso dejó un testimonio memorable: “Dios nos dio 12 notas. Son las mismas que tenían Bach, Duke Ellington o Nina Simone”. Jon Batiste bebe de las fuentes del soul y del Espíritu: “Mi fe es la fuente que realmente me ayuda a mantener los pies en la tierra”, dijo. “Creo que mientras todos caminemos por el buen camino y hagamos lo correcto en nuestras vidas, están conectados a esa fuente. Y eso es lo que yo siempre trato de hacer en mi día a día”.

El camino de Jon Batiste

Y en eso está Jon Batiste. Se encuentra buscando su camino: Show me the way // I been digging into Ella Fitzgerald// Billie Holiday, Jonathan McReynolds

¿Qué es lo que necesita?

Y una última canción, su último éxito: “I need you”. ¿De quién habla cuando dice: Te conocí cuando era un niño pequeño… Te conocí cuando era un chico de campo…?

“En este mundo con muchos problemas

todo lo que necesitamos es un poco de amor

Gracias, gracias, oh, me haces

dar la gracias, dar la gracias por tu amor”.

Te necesito. ¿Simplemente un chico enamorado?