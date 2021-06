Que hagas ejercicio podría ser un regalo para tu familia

La actividad física te ayudará a sostener a los tuyos más de lo que imaginas

Esta mañana, saludé a mi esposa, Amy, mientras hacíamos nuestra rutina habitual de ejercicios. Yo había salido temprano a correr, y cuando llegué a casa, ella estaba saliendo a correr con su amiga, Martha, que vive a menos de una milla por la carretera.

Después de hacerles saber a mis hijos que estaba de regreso en casa, hice una caminata de «enfriamiento» hasta la esquina de la calle, donde en la distancia, pude ver las dos figuras de Martha y Amy trotando una al lado de la otra.

Entre las dos, estas dos mujeres tienen nueve hijos, y Martha tendrá en julio a su tercer bebé. Se han convertido en compañeras de ejercicio habituales y, por lo que escuché, rara vez tienen un momento de tranquilidad para hablar.

Pero esta mañana, mientras las veía alejarse, me sorprendió que su carrera fuera algo más que un tema de salud o amistad. De repente me conmovió lo vivificante que era esta carrera, y muchos ejercicios similares, no solo para estas mujeres, sino también para sus familias.

Beneficios para uno mismo

Hay muchos beneficios en hacer ejercicio regular, más allá de la salud y de ayudar a mejorar la función corporal, la resistencia, la calidad de vida y la longevidad.

También se sabe desde hace mucho tiempo que el ejercicio mejora el estado de ánimo, la creatividad y la capacidad de concentración y pensamiento, especialmente en las horas inmediatas posteriores a la actividad física.

Varios estudios han encontrado que el ejercicio constante puede ser tan efectivo en el tratamiento de la depresión leve a moderada, uno de los mayores factores de riesgo para las madres con niños pequeños, como la medicación y la terapia.

Hay estudios similares para las condiciones de ansiedad. Los beneficios intelectuales del ejercicio también se conocen desde hace mucho tiempo, ya sea un mejor rendimiento en los dominios académicos, la recuperación de un accidente cerebrovascular o la protección contra varios tipos de demencia.

Incluso los malos hábitos, como el tabaquismo, parecen tratarse mejor cuando se hace ejercicio. Y para todos los que tienen 50 años o más, se ha demostrado que la aptitud física es el mejor indicador de su funcionamiento psicológico e intelectual, que es algo que todos los padres y abuelos mayores necesitan para cuidar de las generaciones venideras.

Beneficios para la familia

Los beneficios de la actividad regular no se dan sin compromiso, sacrificio y riesgos. Pero al igual que con cualquier «regalo de sí mismo», no pude evitar pensar que estas mujeres, durante sus carreras matutinas, estaban devolviendo a sus maridos e hijos (incluido uno por nacer) más de lo que pensaban.

Y a través de mi deporte, también lo hice yo. Como todo, los extremos nunca son buenos. Pero no se puede negar el tremendo potencial de beneficios multigeneracionales que proviene del ejercicio regular.

Como padre, es fácil quedar atrapado en la presión de todo lo que tenemos que hacer por nuestros hijos. Sin embargo, cuidar de nuestra salud podría ser más provechoso para ellos que una tarde de Luna Park. Lo que más necesitan nuestros hijos son padres que se esfuercen por mejorar, y a esto el ejercicio físico ayuda, sin duda.