¿Sabías que el fundador de la sociología también dio vida a una nueva religión?

La "Religión de la Humanidad" debía cumplir la función de unir a la sociedad, que una vez fue realizada por el culto tradicional

En el siglo XIX se formuló la doctrina del positivismo, que asumía que todo el edificio de la ciencia debía basarse principalmente en ciencias específicas, que fueron su máximo logro. El fundador del positivismo fue August Comte, quien también definió y desarrolló el concepto de sociología.

Sin embargo, pocas personas saben que también trajo a la existencia una nueva religión: la religión de la humanidad, que trató de promover. Sin embargo, este culto se desvaneció rápidamente y hoy se dice poco al respecto. Mientras tanto, se relaciona con la dicotomía egoísta-altruista contemporánea.

Tres fases de la evolución social

Según Comte, las sociedades pasan por tres etapas: teológica, metafísica y positiva. La primera está dominada por la creencia en el poder sobrenatural, la religión y el fetichismo. En la segunda, la gente se enfoca en justificar los derechos universales y en una deliberación inútil.

Finalmente, en la tercera, la ciencia está a la cabeza, ya que responde a todas las preguntas. Esta ciencia se entiende principalmente como ciencias detalladas. Desde el punto de vista actual, la historiosofía que aquí se presenta, es decir, una visión lineal de la historia subordinada a determinadas tesis, así como la propia fe puesta en determinadas ciencias, son fenómenos típicos del siglo XIX.

Su utopía está fuera de discusión. Con el desarrollo de la ciencia en el siglo XX, también revivieron las creencias religiosas que iban a desaparecer. En ese momento, también se dieron cuenta de ciertas limitaciones de las ciencias específicas y las humanidades fueron restauradas, al menos parcialmente, a su lugar.

Definición y desarrollo de la sociología

Comte, guiado por el culto a las ciencias específicas, decidió trasladar sus logros a otro terreno. Así, empezó a escribir sobre «física social», que para él era la sociología.

La nueva ciencia consistía en estudiar la sociedad con métodos adecuados a la física. Se trataba de inclinarse sobre el hombre, no como individuo, sino como hombre en relación con los demás, el hombre como miembro de una comunidad. Entonces se trataba de captar ciertas tendencias, definir el comportamiento en el grupo y la influencia del grupo en sus miembros. Esta investigación sustenta el marketing moderno, incluido el marketing político.

Religión de la humanidad

En años posteriores, Comte desarrolló una «religión de la humanidad» destinada a las sociedades positivistas. Era para cumplir con la función de unir a la sociedad, que una vez fue realizada por el culto tradicional. En 1849, Comte propuso una reforma del calendario conocida como «calendario positivista».

La religión de la humanidad debía tener como objeto a la humanidad, debían ser enseñados como sacerdotes. Incluso se establecieron iglesias positivistas, pero no resistieron la prueba del tiempo. No tuvieron oportunidad, porque no ofrecieron una verdadera visión de la religiosidad, sino un sustituto para reemplazar a la religión. Un fenómeno similar tuvo lugar durante la Revolución Francesa, cuando los revolucionarios propusieron el culto al Ser Supremo en lugar del Dios cristiano. Tampoco se puso de moda.

Egoísmo y altruismo

El trasfondo del surgimiento de la religión de la humanidad es muy interesante. Etienne Gilson en su libro School of Muses[Escuela de las Musas] afirma que August Comte ya se enamoró de una joven cuando era un hombre maduro. Cuando ella lo rechazó, descubrió que todo el amor por los solteros era egoísta. Por lo tanto, debemos «vivir para los demás» («vivre pour autrui»), es decir, para la humanidad. La palabra «altruismo» se deriva de esta expresión.

Vale la pena señalar que hoy en día se utilizan con mucha frecuencia un par de términos egoísmo-altruismo, que tienen un significado completamente diferente al mandamiento cristiano del amor al prójimo. En el Evangelio, Cristo nos enseña: «Ama a tu prójimo como a ti mismo». Por lo tanto, debemos amarnos a nosotros mismos primero, y luego debemos poder amar a los demás también.

Nuestro prójimo es siempre una persona concreta, sobre todo el que está necesitado. En el caso de las distinciones de Comte, no solo el amor propio es malo, sino también el amor por la esposa / esposo, los seres queridos, los amigos. Para él, todo era solo una forma de egoísmo. Sin embargo, tenemos que actuar por aquellos con los que nada nos une, por aquellos sin nombre, que se centran en el lema «humanidad». El problema es que la humanidad es un conjunto determinado, general, abstracto, y nunca entramos en contacto con la «humanidad», sino con personas específicas.