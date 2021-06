“FE”, el álbum que Montaner le dedica a Dios

Estreno del nuevo disco del cantautor, el primero de contenido enteramente religioso

La relevancia que la fe tiene en la vida del cantante argentino-venezolano Ricardo Montaner no es, a esta altura, una novedad. Hace tiempo que sus convicciones cristianas son explícitas.

No sólo abundan mensajes de esperanza teologal y confianza en la providencia del Padre en las diversas redes en las que Montaner suele expresarse, sino que esta inspiración religiosa también llegó a encarnarse en parte de su obra artística.

Desde aquel célebre video en que junto a su entonces pequeña hija Evaluna cantaban “La Gloria de Dios” hace casi una década, hasta la canción “Amén” estrenada en vísperas de Navidad del año pasado con la participación de toda su familia, parte de la producción musical de Montaner ha respondido a la necesidad de compartir su fe con sus público.

Lo que sí es novedoso es el lanzamiento de su nuevo disco “FE”, pues se trata de todo un álbum inspirado en la temática religiosa. Acerca del álbum de once canciones declaró el cantautor:

“Le debía a Dios un disco así y yo necesitaba hacerlo. Sentí que era el momento, porque todos necesitamos un alivio en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, en especial los que no se han acercado al Padre, o los que creían pero se alejaron por alguna circunstancia de la vida.”

La ya mencionada “Amén” fue justamente el primer sencillo y sirvió como presentación del proyecto, que mantiene el tono colaborativo y familiar ya que cuenta con la participación de sus hijos Mau, Ricky y Evaluna, y su yerno Camilo. Las producciones audiovisuales a su vez estuvieron a cargo de su mujer Marlene Rodríguez.

A excepción de la segunda y tercera piezas, Montaner estrenó los videos correspondientes a las canciones del nuevo disco en su canal de youtube el pasado 31 de mayo.

Un álbum dedicado a Dios

El texto con el que Montaner acompañó el estreno de este nuevo disco de temática explícitamente religiosa merece ser citado. En él el cantante se dirige a Dios con las siguientes palabras:

“Sé que no te lo tengo que escribir porque al final de todo tú sabes lo que pienso, conoces mi nombre antes de que mi mamá y mi papá me lo pusieran, pero te lo dejo escrito como constancia de esta conversación en mayo del 2021. Te debía un álbum entero dedicado a ti y a tu infinito amor por mí.

La gente me pregunta, ¿por qué me brillan así los ojos? y ¿por qué estoy tan lindo? y yo les digo que es porque te llevo adentro de mí… Desde el día que te pedí que entrarás a vivir para siempre conmigo en mi corazón, ese día cambió todo, mi perspectiva hacia la vida y hasta los sueños y anhelos se multiplicaron como los peces aquel día con tus discípulos, ¿te acuerdas? Jaaa claro que te acuerdas.

Te debía este álbum porque en realidad te debo todo, se me acabaría el papel agradeciéndote. Te ruego por la salud de todos y por los que no tienen esta conversación a menudo contigo y por los que aún no te conocen. Te ruego que me hagas entender por qué se fueron tantos, hubiera preferido no aprender de esta manera sobre la fragilidad del ser humano y sobre la importancia del perdón y del te amo. Jamás vamos a ser como tú, siempre vas a ser Dios y siempre seremos imperfectos ante tu infinita perfección, entonces, evítanos las pruebas, quítanos las piedras del camino, total a ti te sobra misericordia.

Por favor evítanos la mala hora y líbranos de todo mal… AMÉN.”

Las canciones

El listado completo de los temas de este nuevo álbum es el siguiente:

1. “Preludio: Aleluya”, en el que el cantante nos recuerda aquella inquietud de nuestro corazón, sobre la que hablaba San Agustín, hasta que no descanse en el encuentro con Dios. La canción cuenta además con un acompañamiento de coro góspel que, como es habitual, la hace aún más conmovedora.

2. “Amén” con Camilo, Evaluna, Mau y Ricky.

3. “Dios así lo quiso” con la participación especial de Juan Luis Guerra 4.40 (cuyo video ya había sido estrenado ya hace un mes).

4. “Estrellas en el suelo” La frase inicial de la canción es en tono de confesión: “Yo te escondía mi corazón como si no hubieras sido Tú quien lo puso en mi pecho.” A partir de allí se desarrolla una reflexión sobre el descarrío que vivó el autor hasta encontrar la verdad en Dios.

5. “Canto”, que es en esencia una canción de alabanza, como deja intuir el título. El video clip está elaborado en un tono de marcada intimidad familiar.

6. “Dios te lo pido” ahonda en la presencia divina en la experiencia del mal, del dolor y la incertidumbre. Quizás se trate de uno de los temas más contemporáneos a nivel de producción musical.

7. “Canción de cuna”, que en principio no parece una canción tan explícitamente religiosa, pero en su tono de canción a un niño llena el corazón de confianza aún ante los temores y las adversidades, ya que “quien hizo la noche, en una mañana hizo el sol”.

8. “Interludio: La gloria de Dios” con Evaluna, reversionando aquella interpretación del 2012.

9. “Que pequeño soy” En ella Montaner contempla a la vez la finitud de los seres humanos, pero también nuestra grandeza, no por mérito propio, sino porque Dios mismo ha dado la vida por nosotros. También hace referencia a la huella divina presente en todas las cosas en cuanto son creaturas de Dios.

10. “El mismo” Canción de agradecimiento que invita a la imitación de Cristo, en cuya iniciativa amorosa está la fuente de nuestra salvación.

11. “Finale: Alabanza” Pieza con la que se cierra el álbum. Con una música de tipo “atmosférica” y un video en el que no aparece el cantante, mediante el recurso de toma fija, nos invita a que nuestra vista quede contemplando, frente a la grandeza del cielo y el mar, la belleza de la creación y la Belleza del Creador.