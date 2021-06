«El Líbano necesita nuestra oración y solidaridad con más urgencia que nunca»

ACN da la bienvenida a la reunión de crisis anunciada en el Vaticano

Durante la oración del ángelus de ayer, 30 de mayo, domingo de la Santísima Trinidad, el papa Francisco anunció una reunión con los principales líderes de las comunidades cristianas del Líbano para el 1 de julio.

El presidente ejecutivo internacional de la fundación pontificia Aid to the Church in Need (ACN), Dr. Thomas Heine-Geldern: “ACN se alegra del anuncio que acoge con gran satisfacción. El santo padre demuestra cuánto le importa el destino del pueblo libanés. El Líbano es un eje para el cristianismo en Oriente Medio y necesita nuestra solidaridad y oración con más urgencia que nunca. Durante décadas ACN ha apoyado a los cristianos del país, que representan alrededor de un tercio de la población total, es el hogar de una de las comunidades cristianas más grandes de todo Oriente Medio. El Líbano es también símbolo de la coexistencia de religiones. Como dijo acertadamente el papa Juan Pablo II: el Líbano es más que un país, el Líbano es un mensaje.

Sin embargo, el futuro del cristianismo en la región de los orígenes de nuestra fe se ha vuelto cada vez más sombrío en los últimos años. Continúa el éxodo migratorio de cristianos del Líbano y de los países vecinos. A través de nuestros socios del proyecto, lo experimentamos de primera mano: La inestabilidad política, la corrupción y las crisis económicas están destrozando el Líbano. La explosión en el puerto de Beirut, el agosto pasado, fue como el culmen de la catástrofe humanitaria.

Apoyar y fortalecer a los cristianos en el Líbano frente a esta situación desesperada ha sido la preocupación central de ACN en los últimos meses. De esta manera, queremos ayudar a los cristianos a permanecer en su tierra natal y así cumplir su importante misión como motor de diálogo y paz.

Lamentablemente, comprobamos que el Líbano ha vuelto a desaparecer en gran medida del ojo público en los últimos meses. Pero el sufrimiento de la gente continúa: como resultado de la pandemia del COVID y las continuas dificultades económicas, incluso existe el temor a la hambruna.

Por tanto, la iniciativa del papa Francisco corresponde con la sincera preocupación que siente ACN. Pedimos a todos los cristianos que oren para que esta iniciativa dé frutos. La cooperación entre las Iglesias cristianas del Líbano es de vital importancia. Ellas son puntos de referencia tanto para las personas necesitadas como para los numerosos refugiados de Siria o Irak que buscan seguridad en el país. Es vital que las Iglesias cristianas en el Líbano hablen con una sola voz y sigan trabajando en estrecha colaboración.

Para salir de la crisis, el país necesita oración, obras de caridad y el papel mediador de las Iglesias. El papa Francisco subraya esto con su llamamiento al que nos unimos de todo corazón. No podemos olvidar a nuestros hermanos y hermanas en el Líbano».

Actualmente, ACN apoya cerca de 50 proyectos en el Líbano. Durante 2020, la fundación ACN dedicó casi 4 millones principalmente para la reconstrucción en el barrio cristiano de Beirut después de la explosión en agosto de 2020, para apoyar el trabajo de sacerdotes y religiosas, así como al trabajo de acogida y ayuda de emergencia de la Iglesia con refugiados sirios que han encontrado amparo en el Líbano.