El Pontífice hace referencia a la actitud del técnico del Manchester City durante una audiencia privada en el Vaticano: "En la derrota puede haber una victoria" humana.

El papa Francisco ha destacado hoy la actitud ante la derrota y mencionó el reciente gesto humilde de Pep Guardiola, director técnico del equipo de fútbol Manchester City.

El entrenador español perdió una final internacional al caer Manchester City con Chelsea. Pero esto no fue impedimento para que el técnico fuera celebrado, ya que su gesto de humildad al recibir la medalla de subcampeón de la Champions League dio la vuelta al mundo.

En efecto, hasta el Papa elogió la actitud sencilla de Guardiola, a pesar de la derrota. Sin mencionar su nombre, destacó que en la vida no hay que rendirse y saber perder; lección de vida que propuso a los deportistas y a las jóvenes generaciones.

“A veces se experimenta la derrota. Y cuando un deportista, una deportista, sabe “superar la derrota” así, con dignidad, con humanidad, con un gran corazón, esto es un verdadero galardón, una verdadera victoria humana”, afirmó el Papa.

El papa Bergoglio que es aficionado de fútbol y jugó baloncesto en su juventud, al recibir este lunes, 31 de mayo, en audiencia a los miembros de la Federación Italiana de Baloncesto invitó a los deportistas a promover el juego sano entre niños y jóvenes.

Saber enfrentar la derrota

En su discurso instó a ayudar a los jóvenes a “mirar hacia arriba, a no rendirse nunca, a descubrir que la vida es un camino hecho de derrotas y victorias, pero que lo importante es no perder las ganas de «jugar el juego».

Valoró importante entender que cuando en la vida «no haces cesta” (o no haces goles suficientes como le pasó al Manchester City), no has perdido para siempre.

“Siempre puedes volver a salir a la cancha, todavía puedes formar equipo con otros, y puedes intentar otro tiro”.

Francisco subrayó la “actitud ante la derrota”, y sin mencionar expresamente a Pep Guardiola comentó su gesto; cuando recibió la presea por su segundo puesto y dejó que se la pusieran, para luego besarla y mantenerla en su cuello.