RDCongo: Decidir entre el volcán y los asaltos de grupos armados

Petición de oraciones para la población de Goma

La situación en la ciudad de Goma en el este de la República Democrática de Congo es alarmante. Después de la primera erupción del volcán Nyirangongo del sábado por la noche la situación parecía haberse calmado, pero fuertes movimientos de tierra y el riesgo de una nueva erupción están obligando a la población a evacuar la ciudad en la que se calculan cerca de dos millones de habitantes.

“Pido oraciones para la población de Goma y para nuestros seminaristas. Todavía no sabemos si tendremos que evacuar el seminario”, cuenta el padre Arsene Masumbuko, rector de seminario San Juan Pablo II de Buhimba, que la fundación Aid to the Church in Need apoya con la formación de los 29 seminaristas e intenciones de misa para los seis sacerdotes formadores.

“El grave peligro es que haya una explosión en el lago, donde hay gas, eso pondría en peligro todo lo que hay en un área de 20 kilómetros. Por eso estamos esperando a recibir más información y poder tomar la decisión”, explica el padre Masumbuko que había salido de Goma el viernes por una urgencia familiar, antes de que el volcán empezara a escupir lava y no ha podido regresar. “Estoy en contacto continuo con el vicerector para decidir qué hacemos.”

La decisión se presenta muy difícil por la situación que vive la región de Kivu-Norte, donde se encuentra Goma. La población ha aumentado drásticamente en los últimos años debido a los refugiados de la guerra civil y la situación de violencia e inseguridad provocada por grupos armados activos en las zonas. “El primer dilema está entre evacuar o no, pero si se evacua la pregunta es a dónde ir y sobre todo cómo llegar allí, porque la seguridad fuera de Goma es muy frágil. Hay grupos armados que aprovechan esta situación para atacar y asaltar a la gente”, declara el sacerdote a ACN en conversación telefónica hoy (Jueves 27) a primera hora de la mañana.

“La situación es caótica. MONUSCO ya se ha ido y nos ha dejado solos. No hay indicaciones precisas, la gente se informa por las redes sociales, Facebook o WhatsApp y se dan mensajes contradictorios. Es realmente un drama. Les pido que nos apoyen con sus oraciones.”