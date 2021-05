El encuentro cara a cara con las drogas que cambió la vida de un obispo fallecido por COVID

Cercano con los fieles y sus cruces y en permanente salida, uno de los motivos por los que será recordado monseñor Chávez es su firme compromiso para sembrar esperanza entre quienes sufren adicciones, particularmente a las drogas. Esto tanto en Tucumán, su arquidiócesis natal en la que había llegado a conducir el seminario y acompañaba al ahora cardenal Luis Villalba, como en Añatuya, la diócesis más pobre del país de la que fue obispo. Y Concepción, a la que había arribado como obispo coadjutor en 2019, y había asumido como titular en marzo del año pasado.

Hizo frente al narcotráfico de manera directa en más de una ocasión, pero sin perder nunca la cercanía con la vulnerabilidad del adicto y su compromiso directo con ayudarlo a salir del flagelo.

En una ocasión, relató cómo un encuentro con una joven madre que entregaba drogas a un niño lo transformó y lo motivó a iniciar un nuevo camino entre los pobres de uno de los barrios más carenciados de Tucumán, La Costanera. Por esos días, el barrio era descrito en la prensa como “La Ciudad del Paco”, en la que los jóvenes robaban todo a sus padres, y a sus vecinos, para satisfacer una adicción que deterioraba casi por completo su salud.

En un relato que se publica en el portal de la Familia Grande Hogar de Cristo monseñor Chávez recordaba que, inicialmente, cuando en marzo de 2009 había empezado a concurrir a la atención pastoral de la capilla de La Costanera buscaban evitar involucrarse en los problemas sociales. Pero él mismo advirtió en su reflexión la complejidad de ese abordaje, “como si tal desvinculación fuese posible”. Y así completaba el crudo relato:

“Las cosas siguieron así hasta que un día vi a una chica de un poco más de 20 años proporcionándole droga a un chico de alrededor de 12 años. Entonces la llamé y vino. Nos sentamos en el umbral de la capilla. Me contó su historia y su forma de vida: dos hijos, uno internado y el otro en las manos de su mamá. Ella había perdido las esperanzas. La animé y le ofrecí ayuda. Mientras hablábamos, tomó confianza; sacó una dosis de paco y la puso en la pipa; la encendió y se puso a fumar. Yo estaba al lado de ella y ella estaba drogándose. Ese día me sentí llamado por Jesús a no mirar para otro lado; a hacerme cargo y a no dejar sola a esa gente con su tragedia. Ahí comenzó el camino de acompañamiento de los chicos y familias de la Costanera”.