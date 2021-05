Brahms, Strauss, Puccini,…: Así Dios inspira mis obras de arte

«Cuando me hallo en un estado inspirado, tengo unas visiones determinadas debido a la influencia de una Fuerza superior. En estos momentos siento que se me abre la Fuente de la fuerza eterna e infinita, en la que tanto usted como yo y todas las cosas tienen su origen»

¿A que alguna vez te has relajado o dormido con esta música?

Aunque fue compuesta hace 153 años, sigue siendo la canción de cuna por excelencia.

Su autor, Johannes Brahms estaba seguro de que su arte venía de Dios, aunque siempre se había negado a hablar de ello.

En 1896, poco antes de morir, se decidió a compartir con el mundo su experiencia al componer.

Y accedió a explicarle al periodista crítico musical Arthur M. Abell cómo surgían sus famosas obras musicales.

Eso sí, con la condición de que no lo publicara hasta 50 años después de su muerte. El escritor respetó su voluntad y recogió su testimonio.

También habló sobre la experiencia de componer con otros grandes compositores de la época.

Y lo unió todo en un libro que ahora la editorial Fragmenta ha publicado por primera vez en español: Música e inspiración.

Estos documentos son un tesoro. ¿Lo más valioso? Que son los propios genios los que hablan en primera persona sobre su inspiración, sintiéndose instrumentos de una fuerza que les trasciende.

Entonces me siento capaz, como Beethoven, de dejarme inspirar desde arriba. Durante estos momentos, me hago cargo de la enorme importancia de aquella revelación suprema de Jesús: «Yo y el Padre somos uno».

Inmediatamente siento unas vibraciones que me invaden. Es el Espíritu que ilumina las fuerzas internas del alma, y en este estado de éxtasis veo claro lo que en mis estados de ánimo habituales es oscuro.

Sobre todo ello pienso siempre antes de ponerme a componer. Es el primer paso. Cuando siento dentro de mí este anhelo, me giro en primer lugar directamente hacia mi Creador y le hago estas tres preguntas, que son tan importantes para nuestra vida en este mundo: ¿de dónde?, ¿por qué?, ¿hacia dónde?

«Sé que la facultad de absorber unas ideas de este tipo en mi conciencia es un regalo divino. Es una orden de Dios, un cometido que me ha sido confiado y siento que el deber más importante que tengo es sacarle el mejor provecho posible, hacer que se ensanche y se desarrolle».

«Cuando me hallo en un estado inspirado, tengo unas visiones determinadas debido a la influencia de una Fuerza superior. En estos momentos, siento que se me abre la Fuente de la fuerza eterna e infinita, en la que tanto usted como yo y todas las cosas tienen su origen. La religión le da el nombre de Dios».

«El gran secreto de todos los genios creadores se encuentra en el hecho de que poseen la fuerza de apropiarse de la belleza, la riqueza, grandeza y excelsitud que hay dentro de su alma, como elementos que forman parte del Todopoderoso, y, al mismo tiempo, de comunicar tal riqueza a los demás. La adecuada y consciente asimilación de las propias fuerzas anímicas es el mayor secreto».

«En primer lugar, acumulo toda la fuerza del Yo en mí. A continuación siento la ardiente necesidad y una fuerte decisión de crear algo digno. Esta necesidad, este anhelo, incluye el convencimiento de que puedo conseguir mi objetivo. Después pido, con fervor, al Poder que me creó, que me dé la fuerza suficiente. Esta plegaria, esta oración, se debe combinar con la esperanza de que esta ayuda superior me será concedida. Así, esta fe total deja el campo libre a las vibraciones que, desde la dinamo, desde el centro de mi alma, fluyen en mi conciencia; han nacido las ideas inspiradas».