Ilaria: todo mi drama sobre la anorexia descrito en un cómic

Una criatura monstruosa, la anorexia, que los ojos de su lápiz han «visto» de color amarillo, con dos cuernos en la cabeza y botas hasta las rodillas, mientras entra furtivamente en su vida como un simpático compañero de juegos.

«Esta tortuosa enfermedad ha entrado lentamente en mi cabeza»

Pero a lo largo del camino, el monstruo crece mientras la niña se encoge gradualmente hasta que los huesos sobresalen amenazantes de sus hombros.

Todo empezó -cuenta- por darle voz y forma a esa parte de mí que nunca me dejaba sola. Siempre la he considerado algo externo a mi alma, porque antes no existía. Esta tortuosa enfermedad entró lentamente en mi cabeza, como si se hubiera apoderado de mí, robándome la voz, encerrándome en mi burbuja segura, aniquilándome. Me hizo creer que era fuerte, satisfecha, segura de mí misma. Cuando finalmente la desenmascaré, pedí ayuda. (Corriere della Sera)

«Si pierdes más peso la semana que viene, te hospitalizo, tu cuerpo y tu corazón ya no aguantan»

Todo comenzó en la escuela superior con una modalidad típica de las historias de anorexia:

Estaba en sobrepeso y todo comenzó con dietas «hágalo usted mismo» y entrenamientos extenuantes. Al principio no aceptaba mi situación, no quería ver lo que me estaba pasando, pero después de cuatro años ahora soy consciente de ello, aunque el proceso de curación aún está en marcha. El peor momento fue cuando un médico de Bolonia me dijo: «Si pierdes más peso la semana que viene, te voy a hospitalizar, tu cuerpo y tu corazón ya no aguantan». Sentí que el mundo se derrumbaba, pero cuando llegué a tocar fondo, entendí que era el momento de actuar. (Ibídem)

El coraje de una chica anoréxica en recuperación

Finalmente, habiendo percibido esta alarma, Ilaria decidió ser seguida por el Centro Gruber, una instalación boloñesa donde tratan los trastornos alimentarios con un enfoque multidisciplinario.