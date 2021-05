El Papa: “El funcionalismo es letal. Adormece y mata».

“Todos los días háganse esta pregunta: ¿Cuántas personas reciben el mensaje de Jesús? El Pontífice ha salido de la Casa Santa Marta para ir al Palacio Pío, sede del Dicasterio para la Comunicación este lunes, 24 de mayo de 2021.

“Todos los días háganse esta pregunta: ¿Cuántas personas reciben el mensaje de Jesús? El Pontífice ha salido de la Casa Santa Marta para ir al Palacio Pío, sede del Dicasterio para la Comunicación este lunes en la mañana, 24 de mayo de 2021.

“El funcionalismo es letal”. El papa Francisco desea que la buena noticia se difunda cada vez más. Así agradeció e invitó a los empleados detrás del aparato de medios de comunicación social de la Santa Sede a ser creativos, centrados en Cristo y a alejarse del utilitarismo que puede anidarse en las grandes estructuras que solo informan.

“Gracias por vuestro trabajo, por lo que hacéis. Sólo tengo una preocupación -hay muchos motivos para preocuparse por la Radio, por L’Osservatore Romano-, pero una que me llega al corazón: ¿cuántos escuchan la Radio y cuántos leen L’Osservatore Romano? Porque nuestro trabajo es llegar a la gente: que lo que trabajamos aquí, que es bonito, es grande, es agotador, llegue a la gente, tanto con las traducciones, como también con las ondas cortas, como usted ha dicho..”.

El presupuesto de 2021 de la misión apostólica de la Santa Sede que corresponde al Dicasterio para la Comunicación equivale a 43 millones de euros.

La montaña que pare el ratón…

En este contexto, el Papa llama a la responsabilidad y al servicio: “La pregunta que hay que hacerse es: «¿Cuántos? ¿A cuantos llega?«, porque existe el peligro – para todas las organizaciones – el peligro de una bella organización, una bella obra, pero que no llegue a donde tiene que llegar… Un poco como la historia del parto del ratón: la montaña que pare el ratón… Todos los días háganse esta pregunta: ¿a cuantos llegamos? ¿Cuántas personas reciben el mensaje de Jesús a través de «L’Osservatore Romano»? Esto es muy importante, ¡muy importante!”.

El diario L’Osservatore Romano cumplirá su 160 aniversario y Radio Vaticano ya ha celebrado su 90 aniversario. Por ello, el papa Francisco ha querido visitar esta mañana la sede del Palacio Pío agrupa en una misma sede los servicios centrales del Dicasterio para la Comunicación Social.

A su llegada, a las 9:05 horas, Francisco ha sido recibido por el prefecto del Dicasterio, Dr. Paolo Ruffini, y por el secretario del mismo Dicasterio, Mons. Lucio Adriàn Ruiz.

El Papa agradeció a los empleados y visitó las instalaciones remodeladas: “He visto este Palacio bien arreglado, y esto me agrada. El problema es que este sistema grande y complicado funcione. Me viene a la mente una costumbre en Argentina, cuando alguien era nombrado para un cargo importante, lo primero que hacía era ir a Nordiska, una empresa de interiores, sin mirar su escritorio, su estudio, mandaba que se hiciera todo nuevo, todo perfecto, hermoso.

Era la primera decisión que tomaba ese ministro, ese funcionario. Luego, no funcionaba. Lo importante es que toda esta belleza, toda esta organización funcione. Funcionar es ir, caminar… El gran enemigo del buen funcionamiento es el funcionalismo.

Por ejemplo, yo soy el jefe de una sección, soy el secretario de esa sección, el jefe. Pero tengo siete subsecretarios. Todo está siempre bien. Alguien tiene una dificultad, va al subsecretario que tiene que resolverla, y éste le dice: «Espera un momento, luego te llamo». Va y llama al secretario… Es decir, son inútiles. Incapaz de tomar decisiones, incapaz de poner algo propio».

El funcionalismo es letal

El funcionalismo es letal, advirtió el Papa. «Adormece una institución y la mata. Hay que tener cuidado de no caer en esto: no importa cuántas plazas haya, si ese estudio es bonito o no. Lo que importa es que funcione, que sea funcional, y no una víctima del funcionalismo.

Tened cuidado, cuidado con eso. Y cuando algo es funcional, ayuda a la creatividad. Vuestro trabajo debe ser creativo, siempre, e ir más allá, más allá, más allá: creativo.Eso se llama funcionar. Pero si un trabajo está demasiado bien ordenado, al final acaba enjaulado y no ayuda.

Esto es lo único que, viendo una organización tan bonita, tan bien hecha, viéndoles a todos juntos, me dan ganas de decir: ¡cuidado!Nada de funcionalismo. Sí, funcional al trabajo, el que tenéis que hacer. Y para que una estructura sea funcional, todos deben tener suficiente libertad para funcionar. Que tenga la capacidad de arriesgarse y no ir pidiendo permiso, permiso, permiso…: esto paraliza. Funcional, no funcionalista. ¿Entendido? Adelante, ánimo. Gracias”.

Tras el momento de la oración, en el ascensor, el Papa ha subido a la cuarta planta y desde el estudio 9 de Radio Vaticano ha dirigido un saludo en directo a los oyentes.

Luego, visitó el Open Space de la primera planta e inmediatamente se dirigió a la Sala Marconi. Tras el saludo introductorio del Dr. Ruffini, el Papa dirigió unas palabras a los redactores presentes.

Al final de la visita, el Papa dejó el Palacio Pío y regresó al Vaticano.

La oración del Papa

Publicamos la Oración por las Comunicaciones Sociales leída por el Papa: