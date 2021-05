Treinta maneras fáciles de prestar atención a su hijo

Aquí tienes treinta gestos sencillos que hacer a diario para responder a la necesidad de amor de tus hijos

“¡Mamá, papá, mirad!”. Ya sea desde lo alto de un tobogán o enseñando un dibujo que acaban de hacer, los niños reclaman la atención de sus padres, como es natural. Y necesitan de esta atención para desarrollarse bien. A veces, el apetito de algunos parece incluso inagotable, hasta el punto de hacer cualquier cosa para hacerse notar. “Por extraño que pueda parecer, muchos prefieren recibir una atención negativa (incluso un cachete en el trasero) antes que ser ignorados”, explica Elizabeth Crary, educadora estadounidense especializada en apoyo a la paternidad y autora de muchas obras sobre educación.

Un comportamiento ligado a la necesidad de pertenencia que manifiesta el niño o la niña. “Para los más pequeños, la atención que les dedicamos es un signo de pertenencia”, continúa la especialista. “Si no consiguen captar esa atención, deducen que no tienen lugar entre los demás, que no forman parte del grupo familiar”. Por tanto, es conveniente intervenir con antelación para cubrir esa necesidad. Lo primero es dedicar al niño palabras de afecto: “estoy orgulloso/a de que seas mi hijo/a”, “me encanta estar contigo”, etc.

La atención puede ser también de orden espiritual. Podríamos dedicar un tiempo, a la hora de acostarse, para bendecir a nuestro hijo, pronunciando la hermosa oración del Libro de los Números: “¡Que el Señor te bendiga y te guarde!”. Es una hermosa manera de mostrarle que tiene valor ante nuestros ojos.

La atención se expresa también en otros aspectos y ofrecerla a diario no requiere demasiado tiempo ni es complicado. Existen múltiples maneras de hacerlo: expresar breves manifestaciones de amor, tener gestos de ayuda o de apoyo, compartir momentos y actividades con los hijos… En su obra Arrête d’embêter ton frère, laisse ta sœur tranquille (“Deja de chinchar a tu hermano, deja tranquila a tu hermana”, editorial JC Lattès, en francés), Elizabeth Crary distingue treinta maneras de ofrecer atención.

GESTOS PARA MANIFESTAR AMOR

fizkes | Shutterstock

Dar un abrazo

Cantar con ternura

Soplar un beso

Tener gestos cariñosos espontáneos

Pasar la mano por el pelo

Acariciar el brazo

Sonreír

GESTOS PARA AYUDAR

Halfpoint I Shutterstock

Poner una pinza de pelo en su sitio

Atarle los cordones

Deletrear una palabra

Barajar las cartas

Equilibrar un bloque de un juego

Observarlo durante un momento

Cogerle de la mano

BREVES ACTIVIDADES QUE COMPARTIR

canovass | Shutterstock

Leer un libro

Dar un baño

Dar un gran abrazo familiar

Ayudar al niño a llamar a un amigo

Dar patadas a un balón de fútbol

Jugar a las cartas

Jugar a la pelota

Preparar una tostada

ACTIVIDADES QUE REQUIEREN IMPLICARSE

Shutterstock | iko

Preparar una tarta

Plantar flores

Ir al parque

Hacer un vestido para una muñeca

Reparar un juguete

Pintar la habitación de un adolescente

Organizar una fiesta de cumpleaños

Ir a recoger castañas