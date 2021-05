El tiktoker Naim Darrechi enciende las redes al declararse provida

Darrechi era consciente de que le iban a llover las críticas: «Seguramente [me harán] algún comentario negativo por pensar lo que pienso, pero a mí nadie me va a decir que un aborto no es quitar una vida«, respondió.

Naim Darrechi es de Mallorca (España), tiene 19 años y apareció en las redes sociales en 2016. Ha crecido como la espuma y hoy está entre los chicos más influyentes en el Tik Tok en español. Hoy tiene 25,9 millones de seguidores, lo que le supone una fuente de ingresos altísima.

Se calcula que por post que incluye publicidad Naim Darrechi podría llegar a cobrar unos 20.000 €. Sin embargo, el vídeo en el que vertía su opinión sobre el aborto no era publicitario. Era personal. Con la polémica que se generó, hizo otros cuatro vídeos más para responder a sus seguidores. En total, llevan más de 7 millones de visualizaciones.

¿Mostrarse provida le hará tener menos audiencia? Ayer, había cientos de miles de corazones a sus opiniones sobre el aborto. Y también haters que llegaron a insultarle.

El joven explicó que la muerte que produce un aborto es comparable a la de un asesinato castigado por la ley:

«Yo puedo entrar en tu casa, poner el gas y quitarte la vida sin que sufras. A mí me van a caer 30 años por asesinato y alguien que aborta que se supone que es el mismo hecho, no solo es gratis sino que lo pagamos de nuestros impuestos.»

Alguien le preguntó si entonces tendría el bebé si su novia se quedara embarazada, a lo que contestó: «Yo sería papá sin dudarlo. A mí me das un niño y yo me enamoro«. Y tituló el vídeo «Quiero ser papá».

@naimdarrechi Responder a @aidaruubio Quiero ser papá ❤️😎 ♬ sonido original – Naim Darrechi🏆 Naim Darrechi recibió cientos de miles de corazones por mostrarse a favor de la vida.

«Dar vida a alguien –dijo a continuación- y encima tener la responsabilidad de educarlo, y poder enseñarle y guiarle, es lo más bonito y precioso que hay en el mundo.»

En su lenguaje espontáneo, reclamó que no se haga daño al feto: «Si te has quedado embarazada, pues te jod… pero no te cargues* al bebé, ¿ok?»

En el caso de una violación, el bebé no tiene culpa de nada

«Ojo -explicó también-, este es un tema delicado. Imagínate que eres una mujer y que te has quedado embarazada en una relación no consentida. Obviamente lo primero que te sale, ¿qué es? [Es decir] no voy a tener este engendro, dentro de mí, de esa persona mala.» Y siguió diciendo: «Vamos a parar un momento a pensar, por favor, antes de que me lancéis piedras. ¿Qué culpa tiene la persona que llevas aquí? ¿De verdad crees que va a ser mala persona? ¿No sería mejor dar [a la chica] una indemnización del Estado muy grande por los daños y por la ayuda psicológica que va a necesitar? Ponerle otro trauma y no ayudarla no es la solución.«

«Al final -dijo- el bebé no tiene la culpa de nada.»