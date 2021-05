Sharon Stone: en el momento de la enfermedad me salvó la oración

En la transmisión de “Che Tempo che fa” la actriz estadounidense cuenta los dramáticos momentos del ictus. Y sobre el papa Francisco dice: incide también en los no católicos

La fuerza de la oración ayudó a Sharon Stone en el momento más difícil de su vida. La actriz estadounidense le habló con el corazón en la mano a Fabio Fazio, anfitrión del último episodio de Che Tempo Che Fa, el domingo 16 de mayo, en una transmisión en directo desde su casa en Estados Unidos.

De manera particular, la actriz de Basic Instinct y de muchas otras películas de éxito, recorrió los momentos dramáticos vividos en 2001, cuando tuvo una hemorragia cerebral durante 9 días y luego un ictus: «Tenía pocas probabilidades de recuperarme pero las oraciones globales me ayudaron. La fuerza y la determinación del médico, además, me ayudaron muchísimo. He sobrevivido y he tenido una suerte enorme».

“Soy una gran fan del Papa”

Además de haber hablado de la fuerza de la oración, la actriz estadounidense no ha escondido su admiración por el Papa: «Soy una gran fan del papa Francisco, creo realmente que este Papa ha querido incluir a todos, no solo a algunos y no solo a los católicos. Creo que está tratando de hacer todo lo posible para que la mayor cantidad de gente pueda hacer el bien».

La curiosa anécdota: la marihuana y el sacerdote

Finalmente, Sharon Stone contó aquella vez en que le dio a «fumar marihuana» a su mamá: «Ella tenía curiosidad… En un momento dado dijo: ‘Ok, me tienen que explicar por qué todos fuman, ¿por qué todos fuman marihuana?’. No le respondimos: ‘Vamos, mamá, siéntate, te mostraremos por qué todos fumamos’. De repente, sin embargo, el cura llegó a nuestra casa y empezó a rociar desodorante en spray por toda la casa, diciéndonos que nos tranquilizáramos», concluyó entre risas. (Il Fatto quotidiano, 17 mayo).

Qué es la espiritualidad para Sharon Stone

En una entrevista publicada en el mensual San Francesco la actriz habló de espiritualidad «que es lo que nos permite ver la luz en el caos del mundo» y de felicidad «que es una especie de disciplina y requiere una cierta constancia, a diferencia del placer que dura un instante».

Stone, comprometida, en los últimos años, en causas humanitarias y solidarias, también en esa ocasión expresó una opinión muy positiva sobre el papa Francisco: “Es una persona magnífica, que da esperanza y dignidad. Sus ideas innovadoras tienen mucho que ver con el concepto de perdón. Es capaz de dar calidez al corazón de todos (La Nazione, 28 mayo 2018).