Maurizio Carucci: estoy en un viaje para reconciliarme con mi padre

Nosotros dictamos los tiempos, y aquí hay otra trampa. Pero, ¿qué dijo el Eclesiastés?

Incluso un hombre que no es estrictamente religioso (es decir, un creyente en el sentido más común del término) se da cuenta de esto: hay un tiempo que precede a nuestros proyectos. Me parece maravilloso que Maurizio Carucci decidiera que el momento de su viaje lo decidía el viñedo, es decir, el campo de su casa. Empieza cuando el viñedo está en reposo. Estar en casa cuando hay necesidad de seguir el impulso de la maduración.

¿Cuántas veces Jesús usa la viña en parábolas? El agricultor lo entiende bien, es una imagen perfecta para decir lo que va de la naturaleza a la mesa, del mundo al alma. Nos alimentamos de los frutos que maduran y nosotros también estamos en camino de madurar. Hay un tiempo, se nos da un tiempo de vida que, largo o corto, es un cúmulo de hipótesis, preguntas, deseos que maduran. La confianza y la paciencia son nuestros aliados. A veces es bueno lanzar la agenda y mantenerse al día con aquellos que hacen florecer manzanos, melocotoneros y margaritas todos los años.

Este momento, más que sugerir el viaje, obviamente lo dificulta. Si hubiera empezado en un período normal, sin duda habría sido una empresa menos tensa, más simple, más lúdica – comenta – pero hoy es un viaje en el que adquieren fuerza muchas dinámicas y temas. Siempre somos un poco «ilegales» y, si viajar suele favorecer el encuentro con personas y culturas, ahora la gente tiene miedo, está tensa, no hace preguntas, se escapa . Esto no es algo que me ayude, lo sufro. Pero estoy atrasado: si viajo ahora hay un por qué y, simplemente, voy tras ese por qué. Si Italia es hoy así, la dejo entrar, nos guste o no, en este viaje que no es una fiesta, sino una experiencia profunda. lo que nos hace perder algo de confianza con nuestra historia y nuestra rutina.