Argentina aborto: El Día del Niño por Nacer y un «escandaloso viraje»

En una localidad de Argentina (Lomas de Zamora), algunos políticos proclamaron la vida por nacer. Pero a los 15 días, presionados, se arrepintieron

Los concejales de Lomas de Zamora habían declarado por unanimidad, que en su localidad el 25 de marzo se celebraría el Día del Niño por Nacer. Así es como lo invita una ley nacional vigente y se hace en muchas partes del país.

Pero a los 15 días de la sanción, ocurrida el 28 de abril, cambiaron de opinión. La presión de grupos promotores del aborto libre logró la derogación de la declaración sobre la jornada celebrada el Día de la Anunciación.

Desconcierto

El obispado local, desde el equipo de Pastoral Social, expresó su desconcierto ante el repentino y diametral cambio.

“Hemos quedado desconcertados al enterarnos que la presión de ciertos grupos políticos e ideológicos han instado a derogar dicha ordenanza anulando lo que -insistimos- todo el Concejo Deliberante había aprobado. Nos resulta doloroso, y no menos escandaloso, que la palabra dada y comprometida con el pueblo lomense quede sujeta a pujas sin sentido”, expresó.

Ya la Red de Legisladores por la Vida, que aúna ediles de todo el país y de todo nivel, había advertido tras celebrar la declaración inicial, de la presión que se iniciaba sobre el Concejo Deliberante de Lomas. Es que de manera inmediata colectivos promotores del aborto y de su implementación cuestionaron la decisión por estimar que limitaba la accesibilidad a una práctica legalizada a finales del año pasado en todo el país.

Según estos grupos, que se expresaron en medios de comunicación alineados con partidos de izquierda, la ordenanza representaba “una avanzada” contra la Ley que legalizó el aborto. Y en calles, pese a las normativas vigentes en el conurbano bonaerense para evitar la propagación del COVID, y redes, convocaron a instar al intendente Martín Insaurralde para que la derogue. Finalmente, en la manifestación había no más de 20 personas, cuando en redes había suscripto el reclamo mucho más de 20 entidades. No obstante, lograron su cometido.

«Escandaloso viraje»

Los motivos oficiales del «escandaloso viraje» en tan poco tiempo no se hicieron públicos. Según el texto de derogación, había una “clara afectación de la sensibilidad de las personas gestantes, que voluntariamente deciden interrumpir el embarazo”, así como de aquellas familias que pierden a sus hijos por otros motivos. Pero no había referencias a por qué estas consideraciones no habían sido tenidas en cuenta 15 días antes.

Como denunció Jorge Villalba, uno de los concejales promotores de la declaración, al momento de transmitir el debate se cortó la transmisión de Youtube. De cualquier manera, quienes se opusieron a la derogación, como indicaron en redes sociales, no pudieron debatir una decisión que estaba tomada.

“Mis colegas concejales cedieron ante los grupos que viven del conflicto. El proyecto aprobado por unanimidad es reconocer la vida del niño por nacer. No buscaba activar ningún debate, era para destacar a las familias lomenses”, expresó Villalva.

“La derogación de la ordenanza que establecía el Día Municipal del Niño por Nacer en Lomas de Zamora por parte de Frente De Todos es un claro mensaje en contra de construir una sociedad plural y diversa. Su derogación es el silenciamiento a cientos de miles de lomenses”, expresó el también concejal Gustavo Ganchegui.

Visión silenciada

La ordenanza municipal no planteaba una derogación de una ley nacional. No puede hacerlo. Tampoco se presentaba como una respuesta a la ley del aborto. Villalba mismo aclaraba que no se trataba de una dicotomía. Buscaba celebrar la vida por nacer en el ámbito municipal y “la protección de una persona gestante que ha decidido tener un niño y a su embarazo”, según defendía. Tampoco era una norma de apoyo económico a la Iglesia Católica y los cultos, como acusaban sus detractores. Sí expresaba una visión, que a priori, se compartía desde distintos partidos políticos. El consenso duró 15 días. La presión pudo más.