El Papa pide a Scouts trabajar por una Iglesia más “hacia fuera”

Audiencia a la Delegación de los Scouts Unitarios de Francia con motivo del 50º aniversario de su fundación.

El papa Francisco ha dado un espaldarazo al movimiento scout para que siga trabajando por una Iglesia más “extrovertida” que ayude a los jóvenes y contribuya a construir un mundo más humano. También destacó la formación cristiana enfocada en dar valor a las relaciones, la belleza de la familia y el cuidado del medio ambiente.

Hoy, en el Palacio Apostólico Vaticano, el papa Francisco ha recibido en Audiencia a la Delegación de los Scouts Unitarios de Francia con motivo del 50º aniversario de su fundación.

“En la sociedad, encontramos con demasiada frecuencia una degradación de las relaciones humanas y una falta de modelos fiables para los jóvenes que buscan formación”.

Y remarcó que la actual crisis sanitaria ha agudizado el problema de las relaciones por la reducción de “las posibilidades de reunirse para confraternizar y forjar nuevas amistades”.

“Frente a todas estas dificultades, su movimiento scout es un signo de aliento para los jóvenes, porque les invita a soñar y a actuar, a tener el valor de mirar al futuro con esperanza”.

La pedagogía del hermano mayor

Francisco consideró positivamente la pedagogía scout “del hermano mayor que protege y acompaña a los más pequeños, ayudándoles pacientemente a descubrir y hacer fructificar los talentos recibidos del Señor”.

Esta pedagogía muestra cómo «todos necesitamos experimentar relaciones humanas reales y no sólo virtuales, especialmente en la edad en que se forman el carácter y la personalidad”.

“Y estoy especialmente agradecido a las parejas que les apoyan y que dan testimonio entre ustedes de la belleza del matrimonio”, agregó.

“El scout, con su voluntad de servir al prójimo, también está llamado a trabajar por una Iglesia más «extrovertida» y por un mundo más humano!”.

Entonces, invitó a “potenciar la riqueza de las relaciones humanas y hacer de ellas un bien común que ayude a la renovación social”.

Por lo tanto, les instó “a ser tanto cristianos dinámicos como scouts fieles”. Y a ser coherentes con sus valores basados en el Evangelio, con un espíritu de apertura a los demás.

“Gracias a su relación con la naturaleza, llevan el mensaje de que el respeto a los demás y al medio ambiente van de la mano”.

El Papa les animó a no desanimarse por el “egoísmo del mundo”, a no encerrarse en ellos mismos, “a no ser jóvenes inertes, sin ideales y sin sueños”.

“No pierdan nunca de vista que el Señor les llama a todos a llevar sin miedo el anuncio misionero allí donde estén, especialmente entre los jóvenes, en vuestros barrios, en el deporte, cuando salen con los amigos, en el voluntariado y en el trabajo”.

Sembradores de esperanza

Les animó a ser “sembradores de esperanza y de redescubrimiento de la vida comunitaria”.

Además, les invitó servir “a los jóvenes a convertirse en personas libres y responsables, respetuosas con los demás y con su entorno”.

Por ultimo, confió a los Scouts de Francia a la protección maternal de la Virgen María.

En este contexto, el Papa dijo agradecer al Consejo para la Pastoral de la Infancia y la Juventud de la Conferencia de Episcopal de Francia.

Y señaló a “los jóvenes scouts, como protagonistas de la evangelización y de la construcción de la sociedad”.