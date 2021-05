El anticristo se encontraría en Roma y se llama Nocchilia

De historias y leyendas curiosas en Roma, podemos encontrarlas en cada ángulo de la ciudad. Y vaya si esta es extraña, yo más bien diría apocalíptica

Se trata de Nocchilia el monstruo que duerme debajo del lugar más sagrado de Roma, la Escalera Santa, cerca de la Basílica de San Juan de Letrán.

“Er Nocchilia”

Su nombre viene de la fusión de los nombres del patriarca Enoc y el profeta Elías y no es cualquier monstruo es nada menos que el anticristo, que según la leyenda, duerme esperando para el último combate el “Juicio Final”.

Por eso cada vez que se celebraba a San Juan Bautista, el pueblo romano debía asistir numerosos a su fiesta en la plaza delante de la basílica, pero ¡Ojo! sin hacer demasiado ruido, no vaya a ser que se despierta “el Nocchilia” y se anticipa el fin del mundo.

En estas celebraciones dedicadas a san Juan, por tradición los romanos comían caracoles, que por sus cuernos simbolizaban al diablo. Comiendo los caracoles, se protegían del diablo en todo el año.

La enseñanza escatológica

Muy pintoresco todo ¿no? Ya lo creo. Pero toda esta historia, aunque parezca demasiado fantasiosa, tiene en realidad una gran enseñanza escatológica.

Y esto es lo que me encanta del pueblo romano, dime si no te has preguntado: ¿por qué Enoc y Elías?, ¿por qué la Escalera Santa?

Bueno, lo de la Escalera Santa: Es el “lugar más sagrado de Roma”, el siguiente artículo te explica por qué:

Ahora y brevemente explicamos por qué intervienen en esta leyenda Enoc y Elías. Estos dos personajes bíblicos son los únicos asuntos al cielo, (a parte de la Virgen María, está claro).

Elías siempre fue una figura escatológica:

“Yo les voy a enviar a Elías, el profeta, antes que llegue el Día del Señor, grande y terrible.

El hará volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres, para que yo no venga a castigar el país con el exterminio total.” (Ml 3, 23-24)

En varios escritos de los Padres de la Iglesia identificaron a Enoc y Elías como los dos Testigos mencionados en el Apocalipsis. (Ap 11, 1-14)

Y no nos olvidemos de otro personaje bíblico muy importante en toda esta pintoresca tradición, San Juan Bautista.

En el Nuevo Testamento, Jesús indica que la profecía de Malaquías se cumplió en Juan el Bautista, quien tiene la tarea de preparar la venida de Cristo. (Mt 17, 10-13)

Quizás te pareció al principio una históriela bastante absurda, pero vaya, sí que eran creativos estos romanos para explicar la llegada del “fin del mundo”, y no solo eso, también hacerla tradición y folclore del mismo pueblo.