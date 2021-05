La Virgen de Luján que sobrevivió a un naufragio y está en Uruguay

Sucedió en (1965) luego de que un buque de bandera argentina encallara en las costas del balneario uruguayo Punta del Este. Una imagen de la Virgen fue rescatada y llevada a la iglesia Nuestra Señora de La Candelaria, sitio donde permanece hasta el día de hoy

Un buque destinado al comercio hacia diversos puertos de Patagonia, Brasil y Chile. Ese era el objetivo del buque motor “Santa María de Luján”, embarcación que se había incorporado a la marina mercante argentina en 1947.

Según recuerda una reseña difundida por el Banco de Historias Locales de Maldonado (Uruguay)en base al libro Cinco Postas en el Siglo, “el ‘Santa María de Luján’ transportó en 1948 el primer cargamento de carbón en Río Gallegos, procedente de Río Turbio”. El artículo, un proyecto especial del colegio Instituto Uruguayo-Argentino, también recuerda que el buque tenía un porte bruto de 3.900 toneladas.

Encallado en El Emir

Sin embargo, años más tarde, ese mismo buque se transformaría en noticia gracias a un suceso que conmocionó a los pobladores del balneario uruguayo. Es que en la madrugada del 21 de julio de 1965 terminó encallado cerca de la orilla de la playa El Emir en Punta del Este.

“Una niebla espesísima envolvía la costa y la ciudad; una sirena desconocida invadía con su insistente ulular el balneario y sus alrededores. Los vecinos se preguntaban inquietos por el origen de ese sonido…”, expresó Alfredo Tassano, encargado de hacer la recopilación de datos para el trabajo editado por el Instituto Uruguayo-Argentino.

Sus palabras, citadas por el portal Punta del Este Internacional que lo recuerdan como director de ese colegio primario y secundario, también hacían referencia a que en los días previos el Santa María había zarpado desde Porto Alegre con destino Buenos Aires. Pero que debido a la niebla cerrada torció su rumbo y terminó encallando.

Desde ese momento, añade, el trabajo de rescate del barco que había naufragado en las costas uruguayas comenzó de manera inmediata, pero con el paso de los días se complicó. Incluso, a raíz de algunas maniobras que se realizaron en aquel entonces, sitios como las salas de máquinas se empezaron a inundar. Como hecho no menor se recuerda que la carga que llevaba este buque era de madera, que también posteriormente empezó a ser descargada.

Todo era muy tarde y el buque «Santa María» no pudo salir a flote nunca más. No obstante, sí lo hizo una particular imagen de la Virgen.

Entronizada en una iglesia de Uruguay

Más allá del relato anterior, mirando lo sucedido ya con distancia, todo parecería indicar que la Virgen de Luján de alguna manera quiso quedarse en Uruguay. En definitiva, eso fue lo que sucedió. Pues la Virgen terminó siendo trasladada a una iglesia local. A continuación el recuerdo de Tony Nocetti y su recuerdo difundido en redes sobre lo sucedido:

«Participé de la extracción de la Virgen del Luján que estaba a bordo del barco y la llevamos en procesión en un jeep de la Prefectura a la Iglesia de Punta del Este. ¡Qué recuerdo vivencia!».

“Virgen perteneciente al buque motor Santa María de Luján encallado el 21 de julio de 1965 en playa El Emir de Punta del Este”, dice el texto que acompaña la imagen de la Virgen.

“En la playa El Emir aún se ven fragmentos de la estructura del barco y a veces, en días serenos, al bajar la marea alcanza a divisarse parte del casco, mientras en muchas construcciones de Punta del Este y alrededores sobrevive la madera del Santa María de Luján, como legado de aquella madrugada de julio”, recordaba una vez más Tassano en su trabajo de recopilación.

Pero más visible, ya sin depender de olas o mareas, está la propia imagen de la Virgen en la famosa iglesia de Punta del Este. Precisamente, esta imagen fue entronizada ese año en Nuestra Señora de la Candelaria y permanece hasta estos días. Sin dudas un buen recuerdo para volver la mirada a la Virgen de Luján, patrona de Argentina, Uruguay y Paraguay.