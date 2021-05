Loretta Harmes no puede comer por la boca, pero es una excelente chef

Loretta Harmes tiene una enfermedad rarísima que le vuelve imposible alimentarse de comida sólida. Solo puede alimentarse a través de una sonda. Y, sin embargo, su talento está en la cocina. Su lema es:"No puedo comer, pero puedo cocinar"

En Instagram su apodo es paradójico: nil-by-mouth-foodie que significa “gourmet que no puede llevarse nada a la boca«.

Loretta Harmes es una chef londinense que desde hace seis años no se sienta a la mesa para comer. Cocina mucho y bien, pero no puede comer de la forma habitual. Una rara enfermedad la obliga a alimentarse a través de una sonda, porque su estómago no es capaz de digerir la comida.

Probar, degustar, saborear son acciones que no puede llevar a cabo, pero – dice Loretta – esa sonda le ha dado mucho más de lo que le ha quitado. ¿Por qué? Porque llegar a un diagnostico y a un tratamiento fue una verdadera pesadilla, en donde varias veces estuvo a punto de morir.

Una pasión por la comida que empieza pronto

Loretta Harmes no come desde hace seis años, pero no ha perdido la pasión por la cocina. Aunque no puede probar sus recetas, sus seguidores en Instagram están creciendo y ahí se presenta como la cocinera que no puede llevarse nada a la boca. Por BBC