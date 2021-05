¿Sientes miedo? Visita un sagrario

«En el amor no hay temor. El amor perfecto echa fuera el temor».

Tener miedo ante ciertas circunstancias de la vida es lo más natural del mundo. ¿Quién no

teme una enfermedad, un momento de dificultad al que no encuentra salida?

A veces el miedo es hasta saludable, puede salvar nuestras vidas poniéndonos en un estado de alerta.

He sentido miedo en muchas ocasiones y sé que el miedo también paraliza.

Nos paraliza el alma, la fe, nuestras vidas y es en ese momento cuando empieza a hacernos

daño.

Son los momentos en que Dios nos pide ser valientes y confiar en Él, en su Poder y

Misericordia.

Tenemos en el cielo un Padre extraordinario, para quien NADA es imposible.

En esas situaciones me gusta ir al sagrario y hablar con Él. Le cuento todo lo que me pasa, pongo mi alma en sus manos amorosas y suelo salir más sereno, tranquilo, con la certeza de que todo se solucionará.

Recuerdo una señora mayor que solía vivir con miedo a todo lo que la rodeaba, la soledad, la enfermedad, la vejez. Solía preguntarme qué hacer.

No tenía una respuesta a sus inquietudes, pero sí sabía quién las tenía.

Le sugerí ir a sagrario y hablar con Jesús Sacramentado. Me sorprendió que me telefoneó unas semanas después para contarme:

“No imagina, señor Claudio, cómo ha cambiado mi vida visitar a Jesús, estar con Él. Ahora me ilusiona tanto ir a verlo. Me sé amada, acompañada, consolada, feliz. No sabe cuánto le agradezco ese consejo”.