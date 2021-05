Athletica Vaticana: El equipo de Francisco

El equipo más inclusivo del mundo: inmigrantes, guardias suizos, artistas, hombres y mujeres entre 19 y 65 años... y hasta un obispo y un nuncio apostólico

En el estado más pequeño del mundo emerge con fuerza la primera -y hasta el momento única- asociación deportiva formada dentro de las murallas leoninas.

Fundada en 2018, la Athletica Vaticana está compuesta por más de cien miembros y defiende un mensaje que no sólo se centra en correr sino también en la promoción de iniciativas espirituales, solidarias y culturales. Un vuelo hacia la eternidad en el Vaticano.

Vatican Media

“Gracias, Señor,

porque me dejas correr y no me dejas sólo en el kilómetro 35

de la gran maratón de la vida.

Gracias, Señor,

por la belleza de la carrera solo,

en los bosques y entre la gente,

con el frío y el calor, la lluvia y el viento…”

Así comienza el rezo del maratoniano (disponible en 37 lenguas), un mensaje que tiene bien presente la squadra de atletismo de Papa Francisco, una asociación de carácter jurídico inscrita incluso en el Comité Olímpico Italiano.

Un equipo con alma inclusiva: desde migrantes africanos hasta miembros de la Guardia Suiza, pasando por funcionarios de la Posta, restauradoras de obras de arte de Rafael o farmacéuticos. Hombres y mujeres desde 19 hasta 65 años.

También Profesores de la Biblioteca Apostólica Vaticana, sacerdotes, y además un Nuncio Apostólico (Charles John Brown) y un Obispo (Jean Paul Vesco).

Vatican Media

Mucho más que deporte

Todos bajo la atenta mirada, según los estatutos, de dos líderes espirituales que guían el camino e indican la travesía correcta: Monseñor Andrea Palmieri -Sub Secretario del Pontificio Consejo para la promoción de la Unidad de los Cristianos- y Don Giovanni Buontempo, Oficial del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida.

Vatican Media

Por encima de todos, ellos se erigen como encargados de tender los puentes necesarios mediante la organización de una Santa Misa; especialmente en las previas de las maratones de Roma, Florencia, Venecia, Valencia y Nueva York.

«Lo más bonito de todo es que la Athletica Vaticana nació espontáneamente en la calle. Dependientes del Estado Vaticano, algunos, se reunían antes de trabajar en Via della Conciliazione para correr. Es importante saber que, aunque hay otras realidades deportivas como el criquet, el fútbol…, el atletismo es aquí el único reconocido oficialmente por la Santa Sede», explica su presidente Giampaolo Mattei.

Vatican Media

Un musulmán en el equipo

Remarca rápidamente que el gran objetivo es algo tan grande como practicar deporte en compañía. «Como dice el Papa, fomentar la comunidad y dejar un testimonio. A través del ejercicio, nos dijo, cuando se reunió con nosotros, hay que apostar por la solidaridad y la inclusión», apostilla.

De hecho no todos son dependientes del pequeño estado, ya que hay una niña pequeña de doce años y en silla de ruedas que también corre con ellos. Se llama Sara y es un ángel.

FOTO4GO via Athletica Vaticana

«Por no hablar de los dos migrantes, de los cuales uno es musulmán», sentencia Mattei, periodista del Osservatore Romano, mientras otea al horizonte imaginando un mundo… Un mundo, que no es poco.

Vatican Media

«Ahora estamos retomando los entrenamientos; después nos vamos a tomar una pizza». Hechos banales que hasta hace algunas semanas sonaban a utopía. Pues eso.

Una carrera por la vida

«Más allá del éxito deportivo, lo que me llamó la atención de este equipo son los valores que siempre predica el Santo Padre. Es decir, la atención por los aspectos humanos de la convivencia, la atención por los discriminados, por los que tienen algún tipo de problema físico o psicológico. Nuestra idea de equipo es que no hay distinción de etnias, religión, cultura o lengua», subraya con vehemencia el profesor Paul Gabriele Weston desde su púlpito como docente.

Son precisamente los potentes asteriscos de este mensaje quienes hacen más grande a un grupo ideado por Mattei y el español Melchor Sánchez, Sub Secretario del Consejo Pontifico de Cultura.

Juntos, de hecho, lideran un proyecto que tenía previsto organizar en Castel Porziano un meeting de atletismo a nivel mundial: Run Together. Contaba con la presencia de importantes atletas de muchos países, pero también con gente que estaba en la cárcel, personas con algún problema psíquico…

Vatican Media

«Lo haremos en septiembre si lo permite esta vez la pandemia», aclara Mattei, quien descarta rotundamente una maravillosa idea homérica que tenía en mente su colega Melchor.

Sólo correr

«Los Juegos Olímpicos de momento no. Nuestra realidad es más pequeña, quizás dentro de una competición europea de pequeños estados de Europa, junto a San Marino, Montenegro o Macedonia».

Quizás… Sólo el tiempo y el sino decidirán cuál es la realidad y la meta de esta pequeña y a la vez gigante historia deportiva, de superación y gloria. La de un grupo hermanado que no quiere competir sino simplemente correr. Exacto. La poética de correr.

“Gracias, Señor,

porque estás cerca de mí en los momentos de cansancio,

cuando el sudor nubla mi mirada,

el cansancio hace que doble las piernas

y querría pararme.

¡Pero voy adelante contigo!