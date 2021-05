Los beneficios de las actividades manuales en los adultos

Usar más las manos y menos artefactos electrónicos también brinda grandes beneficios a los adultos

En los últimos meses, muchos hemos aumentado nuestro tiempo en pantalla (porque me incluyo). Ante la imposibilidad o dificultad a la hora de salir, muchos nos hemos refugiado en las redes sociales, los servicios de streaming y la mensajería en línea para hablar con nuestros amigos y familiares, lo que no necesariamente es del todo bueno tanto a nivel físico (vista, sedentarismo, etc.) como mental (más estrés e, incluso, aislamiento).

Las manualidades no son solo cosa de niños

A veces creemos que las manualidades son solo para los niños y, no, también son sumamente beneficiosas para los adultos y ahora más que nunca es importante incluirlas en nuestras rutinas semanales.

Existen un montón de beneficios en las actividades manuales. Shutterstock | Kostenko Maxim

Y si eres de los que piensa que no eres creativo o no tienes ningún tipo de habilidad manual; recuerda que todos lo somos, cada uno en su única manera, porque estamos aquí para reflejar a nuestro Creador.

Los beneficios de las manualidades

Tómate un tiempo para averiguar qué te inspira y disfruta de los beneficios que ofrece una actividad manual. Estos son solo algunos:

Alivia el estrés: cuando estás sumergido en una manualidad de tu agrado, te concentras en ella y dejas de pensar (aunque sea por un rato) en eso que te preocupa. Así bajan los niveles de estrés y ansiedad. Es una especie de meditación que te brinda calma y te permite estar contigo mismo en paz. Incluso, puedes aprovecharlo como un momento para estar en silencio y hablar con Dios. Fomenta la creatividad: si te sientes abrumado, cansado de tantas reuniones de trabajo por Zoom o sin ideas, quizá lo que necesitas es precisamente hacer algo artístico que te permita expresarte de otra manera y darte claridad mental. Te permite aprender nuevas habilidades. Incluso si ya tienes nociones de esa manualidad que vas a emprender, siempre puedes innovar, desarrollar tu talento y adquirir nuevos conocimientos. Un recordatorio de que la vida es un constante aprendizaje y que, incluso de adultos, podemos seguir cultivando nuestras habilidades y hasta descubrir algunas nuevas. ¿Adicto al teléfono y/o las redes sociales? Aunque quizá tengas que consultar alguna fuente en Internet para realizar tus actividades manuales (sobre todo si eres principiante), nunca la cantidad de tiempo en pantalla será igual. A veces la desconexión digital es necesaria para la higiene mental. Ahorro: dependiendo de la manualidad que hagas, incluso puedes ahorrar dinero porque haciéndolo tú mismo, en lugar de comprarlo en una tienda, sale mucho más económico. Te permite socializar: ahora por la pandemia no se puede tanto físicamente, pero siempre hay opciones a nivel digital. Puedes meterte en un curso online donde conozcas a otras personas (incluso de otras nacionalidades) o quizá una amiga y tú se dediquen a una misma manualidad y pueden compartir tips y sugerencias semanalmente que, de no ser por esta actividad, quizá no hablarían con tanta frecuencia. Satisfacción de logro: disfrutar tanto del proceso como la creación en sí misma es motivo de alegría y orgullo. A diferencia de un proyecto laboral, puedes usar y disfrutar tú mismo lo que creaste (o darlo como obsequio a alguien especial). Además, te dará una buena dosis de confianza en ti mismo y lo que eres capaz de lograr, lo que tendrá un impacto positivo en tu autoestima y tu estado de ánimo general.

Tejer relaja y si te animas podrás lucir, regalar o vender tus propias creaciones. Shutterstock

Algunas ideas de actividades que puedes hacer

Jabones artesanales Tejer/costura Pintura (desde acuarelas hasta simple creyones) Velas Bisutería/accesorios Resina Origami Cerámica Jardinería Repostería creativa

Somos humanos y no hay recetas mágicas, pero con todo el desarrollo tecnológico y el ajetreo de las tareas diarias, que no se nos olvide usar nuestras manos y los talentos que Dios nos dio para ejercitar nuestra creatividad y alimentar nuestro espíritu.