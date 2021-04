Cómo hacer para que Dios esté presente en cada habitación de la casa

“Quiero que los hombres oren constantemente”, pide san Pablo en su carta a Timoteo (1 Tm 2, 8). Pues empecemos por nuestra casa, porque cada pieza llama a una oración muy concreta.

La entrada de la casa es tanto un lugar de tránsito como un punto central del hogar. Por aquí entramos y salimos. Aquí nos desprendemos de ciertas prendas, nos calzamos o descalzamos. Aquí es también donde colocamos las llaves y el correo, donde recibimos a los invitados o a las personas de paso.

Esta oración de Madre Teresa, colgada en la pared del hogar para niños de Shishu Bhavan, en Calcuta, puede ayudarte a acoger mejor a las personas que lleguen y a las que te cruces una vez salgas de casa:

Dale al mundo lo mejor de ti, aunque puede que no sea suficiente. De todos modos dale al mundo lo mejor de ti.

Si has encontrado serenidad y felicidad, vas a despertar celos y envidias. De todos modos, sé feliz.

Cocinar para los demás tiene una dimensión espiritual, porque la alimentación es un don de Dios. Es también un momento que pasamos con Dios. Cuando cortamos los tomates o cuando moldeamos una masa, Dios está ahí.

Él nos da la fuerza para cocinar lo mejor que podamos. Él está presente en cada instante, hasta el momento en que vemos la alegría de nuestros seres queridos cuando prueban el plato preparado. Porque si Dios está con nosotros hasta en los detalles más pequeños de nuestra vida, sin duda también está en la cocina, uno de los lugares más elementales.

Y es que ya lo decía santa Teresa de Ávila:

No haya desconsuelo cuando la obediencia os trajere empleadas en cosas exteriores; entended que si es en la cocina, entre los pucheros anda el Señor ayudándoos en lo interior y exterior.

Lugar de convivencia, de encuentros familiares en torno a la mesa, lugar para compartir alimentos, el comedor es el entorno por excelencia en el que podemos dar gracias a Dios por los dones de la Creación.

La bendición y las gracias son oraciones cortas cuyo objetivo es precisamente colocar la comida bajo la mirada de Dios, darle gracias por los bienes terrenales con que nos colma y confiarle las personas que carecen de pan.

La idea es “detenerse a dar gracias a Dios”, subraya el papa Francisco en Laudato Si’. “Ese momento de la bendición, aunque sea muy breve, nos recuerda nuestra dependencia de Dios para la vida, fortalece nuestro sentido de gratitud por los dones de la creación, reconoce a aquellos que con su trabajo proporcionan estos bienes y refuerza la solidaridad con los más necesitados”, precisa el Santo Padre.

En el tiempo de confinamiento, quizás hayas tomado o estés tomando conciencia de que hay algunos beneficios en esta circunstancia tanto impuesta como dada. Bajar el ritmo, tomar perspectiva, cultivar las relaciones con los allegados, estar más conectado con uno mismo… Y también, hacer de nuestra casa un hogar para el alma…

Como el salón, ese lugar que reúne a toda la familia lejos del estrés y del caos exterior y donde se celebran la alegría de vivir y el amor, con sencillez, regresando a lo esencial.

Así lo ilustra esta oración compuesta con motivo del Encuentro mundial de las familias en 2018:

La bañera o la ducha es donde nos lavamos. Al menos, donde nos lavamos el cuerpo. Pero ¿por qué no aprovechar también para purificar el alma?

La oración de santa Faustina es especialmente apropiada, en la medida en que menciona una a una cada parte del cuerpo, pidiendo a Dios que la transforme para volverla misericordiosa hacia los demás. Una oración para rezar… mientras nos aseamos.

Deseo transformarme toda en Tu misericordia y ser un vivo reflejo de Ti, oh Señor. Que este más grande atributo de Dios, es decir, su insondable misericordia, pase a través de mi corazón al prójimo.

Ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que yo jamás recele o juzgue según las apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarla.

Ayúdame a que mis oídos sean misericordiosos para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo y no sea indiferente a sus penas y gemidos.

Ayúdame, oh Señor, a que mi lengua sea misericordiosa para que jamás hable negativamente de mis prójimos sino que tenga una palabra de consuelo y perdón para todos.

Ayúdame, oh Señor, a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras para que sepa hacer solo el bien a mi prójimo y cargue sobre mí las tareas más difíciles y más penosas.

Ayúdame a que mis pies sean misericordiosos para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo, dominando mi propia fatiga y mi cansancio. Mi reposo verdadero está en el servicio a mi prójimo.

Ayúdame, oh Señor, a que mi corazón sea misericordioso para que yo sienta todos los sufrimientos de mi prójimo. A nadie le rehusaré mi corazón. Seré sincera incluso con aquellos de los cuales sé que abusarán de mi bondad. Y yo misma me encerraré en el misericordiosísimo Corazón de Jesús. Soportaré mis propios sufrimientos en silencio. Que tu misericordia, oh Señor mío, repose dentro de mí.

Oh Jesús mío, transfórmame en Ti, porque Tú puedes hacer todo. ¡Oh Dios mío, oculto en ese gran y Divino Sacramento! ¡Jesús, te pido estar conmigo en cada momento! Y mi corazón estará tranquilo. Así sea.