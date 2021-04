El sueldo de un padre si se pagara sería de 2.380 euros al mes

¿Cómo te quedas? Las labores de papá -y tú lo sabes mejor que nadie- tienen un valor. ¿Les ponemos precio?

Ser padre es una tarea que ocupa (o debería ocupar) las 24 horas del día y 7 días a la semana. Sin embargo, se puede calcular cuánto cobraría un padre por las tareas que habitualmente realiza para llevar a cabo su cometido en la familia.

Un portal de empleo de profesionales ha hecho un cálculo aproximado de cuánto cobraría un padre si las tareas familiares fueran remuneradas. ¿Cuál sería tu sueldo si se te pagara por tus trabajos como papá?

Pues la cifra que da ProntoPro.es, calculadas las horas y la clase de trabajo que suele realizar un padre de familia para sus hijos, es nada más y nada menos de 2.380 euros (2.890 dólares) mensuales. O sea, más dinero de la media del sueldo que cobra un español que trabaja por cuenta ajena, y no digamos si trabaja por cuenta propia.

¿Cómo se calcularía tu sueldo?

ProntoPro elaboró una lista de tareas que en la familia española suele realizar el padre. Luego analizó cuánto dinero cobraría un empleado si la familia decidiera encargar ese trabajo a una persona externa. Veamos:

1 Animador.

Cuando el padre se encarga de los juegos de los niños, la lectura del cuento por la noche o de llevar a los hijos al parque, está haciendo de animador. ¡No me digan que no hay ser animador cuando uno levanta a los chiquillos de la cama por las mañanas! Ese trabajo suele cobrarse a 45 euros por hora de promedio. Recuérdalo mañana cuando suene el despertador.

2 Chef privado.

No solo es un cocinero, cuando hablamos de papá hablamos de un chef privado, que trabaja en exclusiva para la familia. Prepara los biberones, las comidas, los bocadillos del cole… Un chef con este cometido cobra unos 38 euros por persona, así que calcula qué ocurre en tu casa. (Incluye desayunos y cenas, sin contar el plus por los días en que te pierdes el partido de fútbol en televisión).

3 Personal de mantenimiento.

Los operarios que se ahorra una familia cuando el papá (o la mamá) es manitas. ProntoPro calcula que en toda casa hay arreglos que hacer, sea vieja o nueva. Siempre hay que llamar a algún operario: fontanero, electricista, carpintero… Un grifo que pierde, un cortocircuito… Cuando hay que llamarlos suele ser de emergencia y eso tiene un coste: 45 euros por hora de media. Si se trata de trabajos de mantenimiento como la jardinería, nos cobrarían unos 18 euros por hora. Seguimos sumando.

4 Tutor personal.

No hablamos de la educación en su concepción más amplia, sino en ayudar a los niños como un profe de clases particulares o como alguien que ayuda a hacer los deberes. Ese refuerzo escolar se paga a 21 euros la hora de media, según afirma ProntoPro. Claro que variará según la asignatura, el curso o la dificultad de los pequeños para aprender. Si hablamos de asesoramiento psicológico a determinadas edades, el trabajo del papá se cifra en unos 55 euros por hora.

5 Entrenador personal.

¿Habías pensado que ese animar a tus hijos a hacer deporte, llevarlos al partido de fútbol o acompañarlos durante todo un torneo es ser un entrenador personal? También cuenta, claro, si tú haces deporte con tus hijos porque forma parte del plan familiar. Pues bien, por esa labor no cobrarías lo mismo que el entrenador de Madonna o Kim Kardashian pero te llevarías, según ProntoPro.com, 17 euros por hora.

6 Chófer privado.

Ese eres tú. El que lleva a los niños de casa al cole y del cole a las actividades extraescolares o a casa de unos amiguitos. O al médico. O de excursión al campo. O a ver a los abuelos. Por un servicio similar al alquiler de conductor cobrarías unos 35 euros por día. Si tus hijos son mayores de edad y no quieren que les acompañes pero te piden el coche, un alquiler de vehículo tampoco baja de 30 euros por día en las empresas de «renting».

De modo que ya sabes: si te pagaran por esas tareas, tendrían este sueldo medio de 2.380 euros mensuales, dice ProntoPro.

En abril del año pasado se realizó un estudio similar calculando las tareas que suele desempeñar la madre. En ese caso, el sueldo mensual que debería cobrar por sus trabajos ascendía a 2.560 euros, según la misma empresa de servicios.

Padres y madres en tiempos de COVID

La verdad es que estas cifras suelen ser muy relativas y la casuística de cada familia da para números muy dispares. Pero el estudio no va mal para darnos cuenta del valor que tiene el trabajo material de los padres y madres en la crianza de los hijos.

Vivimos en una sociedad en la que parece que si no hay números de por medio no se valoran las cosas. Pues bien, ya los tenemos: una empresa de profesionales nos marca qué valen nuestras tareas habituales en el hogar con hijos. Y no digamos en tiempos de COVID, cuando muchos padres y madres han tenido -y tienen- a los niños en casa todo el día y sin colegio, como es el caso de México, por ejemplo.

Es cuestión de que se valore también en LinkedIn el trabajo que realiza una persona cuando es padre o madre de familia. Son horas, habilidades y competencias que redundan en beneficio de la empresa donde cada uno vaya a trabajar, sin duda.