Unas sneakers inspiradas en una frase de san Agustín

Estos zapatos de la marca italiana Ballin recuerdan que Dios puede ser el motor de nuestros pasos en la vida

Si vas en el metro y encuentras a alguien que lleva a tu lado unas sneakers decoradas con unas palabras, fíjate bien en qué dicen. Puede que sean los zapatos de Ballin, una importantísima marca italiana.

No es un abrupto ni son letras inconexas, es una de las dos citas más universales de san Agustín: «Love and do what you want», o sea, «Ama y haz lo que quieras».

Ballin, que es admirada en todo el mundo por la excelencia de sus zapatos, puso a nuestros pies un recordatorio excelente para comenzar el día. Incluso si uno se levanta, como se dice, con el pie izquierdo.

San Agustín en la moda. Resulta sorprendente y alegra el día toparse con una frase así, que nos habla del amor con una fuerza tan grande.

Que nuestro motor de vida sea el amor

El santo decía:

Ama y haz lo que quieras: si callas, calla por amor; si gritas, grita por amor; si corriges, corrige por amor; si perdonas, perdona por amor. Exista dentro de ti la raíz de la caridad; de dicha raíz no puede brotar sino el bien.

Si Viktor Küpers afirma que el secreto está en la actitud, san Agustín nos invita a que esa actitud busque vivir en el Amor. Y lo hace desde algo tan cotidiano como los zapatos: con los que andamos, nos movemos, trabajamos… Estas ballin pueden ser un estimulante, un recordatorio a lo largo de la jornada.

Además, invitan a la conversación con otras personas sobre Dios, lo mismo que cuando llevamos una camiseta con un lema. Seguro que a más de uno le pica la curiosidad y te pregunta si «Love and do what you want» es la letra de un tema de Katy Perry o de Ed Sheeran.

La moda habla de Dios

La moda siempre crea lazos con la religión. De hecho, los ejemplos son tantos que el Metropolitan Museum de Nueva York dedicó una exposición a la relación entre la moda y la imaginería de la religión católica en 2018. Había diseños de Christian Lacroix, Alexander McQueen, John Galliano, Gianni Versace, Jean Paul Gaultier…

En el caso de Ballin, esta marca de lujo tomó la moda grafitera y reivindicativa y propuso una frase que puede ser un lema de vida en positivo. La incluyó también en unos zapatos negros de salón, con tacón, para mujeres en un momento más formal pero con un punto desenfadado. El lema va superpuesto en blanco y no precisamente en letras pequeñas.

Y es que si santa Teresa de Jesús decía que Dios anda entre los pucheros, no es menos cierto que también anda en nuestra forma de vestir. Toca disfrutar los zapatos con la frase de san Agustín, pisar fuerte y salir a comerse el mundo con amor.